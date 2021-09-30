Почти треть учителей до сих пор не сделала вакцинацию против COVID-19, - Шкарлет
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 69% учителей. В то же время треть учителей до сих пор не вакцинированы.
Глава МОН добавил, что сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин и мобильных бригад, чтобы учителя и персонал школ ускорили темпы вакцинации и все без исключения регионы достигли 80%, необходимых для очной работы школ в желтой зоне.
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По словам Шкарлета, в местных органах управления образования сообщили, что по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тысяч работников школ, из них:
- почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации;
- 172 тыс. (26%) получили неполный цикл; вакцинированы одной дозой;
- 203 тыс. (31%) – не вакцинированы.
То есть около 69% украинских учителей вакцинированы одной или двумя дозами против COVID-19. в то же время треть педагогов до сих пор не вакцинирована.
В каких регионах наибольшее количество вакцинированного персонала (две дозы):
- Полтавская область – 58,5%;
- Черкасская область – 56%;
- Киев – 55,4%;
- Киевская область – 52,8%;
- Житомирская область – 52,5%;
- Винницкая область – 52,4%.
В то же время наименьший показатель вакцинации в таких областях:
- Ровненская – 46,6%;
- Львовская – 44,3%;
- Одесская – 43,9%;
- Ивано-Франковская – 41%.
Шкарлет рассказал, что МОН еженедельно будет обновлять статистику прививок среди педагогов, чтобы и родители, и ученики владели достоверной информацией и чувствовали себя в безопасности.
В очередной раз призываю каждого учителя и работника учебного заведения не медлить и приобщаться к большинству своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19,
– подчеркнул глава МОН.
К слову, из-за медленных темпов вакцинации учителей украинские школы переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что сейчас на онлайн-обучении находятся более 3 300 школ. В 6 областях на дистанционное обучение перешли более 40% школ. Детали – здесь.