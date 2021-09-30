Почти треть учителей до сих пор не сделала вакцинацию против COVID-19, - Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 69% учителей. В то же время треть учителей до сих пор не вакцинированы.

Глава МОН добавил, что сейчас в Украине имеется достаточное количество вакцин и мобильных бригад, чтобы учителя и персонал школ ускорили темпы вакцинации и все без исключения регионы достигли 80%, необходимых для очной работы школ в желтой зоне.

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По словам Шкарлета, в местных органах управления образования сообщили, что по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тысяч работников школ, из них:

почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации;

172 тыс. (26%) получили неполный цикл; вакцинированы одной дозой;

203 тыс. (31%) – не вакцинированы.

То есть около 69% украинских учителей вакцинированы одной или двумя дозами против COVID-19. в то же время треть педагогов до сих пор не вакцинирована.

В каких регионах наибольшее количество вакцинированного персонала (две дозы):

Полтавская область – 58,5%;

Черкасская область – 56%;

Киев – 55,4%;

Киевская область – 52,8%;

Житомирская область – 52,5%;

Винницкая область – 52,4%.

В то же время наименьший показатель вакцинации в таких областях:

Ровненская – 46,6%;

Львовская – 44,3%;

Одесская – 43,9%;

Ивано-Франковская – 41%.

Шкарлет рассказал, что МОН еженедельно будет обновлять статистику прививок среди педагогов, чтобы и родители, и ученики владели достоверной информацией и чувствовали себя в безопасности.

В очередной раз призываю каждого учителя и работника учебного заведения не медлить и приобщаться к большинству своих коллег, которые уже выбрали защищенность от COVID-19,

– подчеркнул глава МОН.

К слову, из-за медленных темпов вакцинации учителей украинские школы переходят на дистанционку. В МОН рассказали, что сейчас на онлайн-обучении находятся более 3 300 школ. В 6 областях на дистанционное обучение перешли более 40% школ. Детали – здесь.