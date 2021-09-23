Почти полсотни школ в Черновицкой области закрылись на дистанционку: список
Источник:Molbuk
В Черновицкой области почти полсотни школ с 23 сентября не вышли на очное обучение. В частности, учеников 5–11 классов перевели на дистанционку, потому что уровень вакцинации коллективов в этих заведениях не достиг 80%.
В Черновицкой ОГА сообщили, что очное обучение происходит в 1 – 4 классах школ, несмотря на то, какой уровень вакцинации персонала в таких заведениях.
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Кроме того, обучение разрешено в очной форме во всех тех школах, где показатель вакцинации персонала превышает 80%. В Черновицкой области почти 300 школ будут осуществлять обучение в очной форме. Перечень этих школ – смотрите здесь.
Однако не все школы на Буковине имеют необходимое количество вакцинированных учителей, поэтому там вводят дистанционное обучение.
Какие школы Черновицкой области не вышли на очное обучение в желтой зоне
- Гвоздевецкий лицей
- Романковецкий лицей имени академика К. Ф. Поповича
- Белоусовский лицей
- Васильевский лицей
- Вороновицкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
- Грушовецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
- Дихтинецкая школа І – ІІІ ступеней
- Дибровская гимназия
- Дубравское учреждение общего среднего образования I ступени
- Шишковская школа I – III ступеней
- Вашковская школа I – III ступеней
- Коболчинская школа I – III ступеней
- Сокирянска школа І – ІІІ ступеней №1
- Замогильная школа I – II ступеней
- Заставновское опорное заведение общего среднего образования І – ІІІ ступеней
- Кельменецкий лицей – опорное учреждение
- Клишковецкая гимназия
- Козырянский учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад”
- Комаровская гимназия
- Коммунальная школа-садик "Любисток"
- Корманский учебно-воспитательный комплекс
- Красноильский лицей №3
- Кицманский учебно-воспитательный комплекс
- Ленковецкая школа – сад
- Мамаевский учебно-воспитательный комплекс №1
- Мариничевский учебно-воспитательный комплекс "Родина"
- Михайловская школа-садик
- Молодежная школа І – ІІІ ступеней
- Недобоевская школа І – ІІІ ступеней
- Нижнестановецкое учебное заведение І – ІІІ ступеней
- Новоселицкая школа-садик
- Полянское учебное заведение І – ІІІ ступеней
- Перебыковецкая школа І – ІІІ ступеней
- Шиловецкое ЗОСО І – ІІІ ступеней
- Вашковская школа І – ІІІ ступеней
- Старожадисский лицей
- Сельский учебно-воспитательный комплекс "Школа-садик”
- Перковецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад”
- Гимназия "Глория"
- Подзахаричевкий учебно-воспитательный коплекс "Жемчужина Гуцульщины"
- Рингацкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
- Ливинская школа І – ІІІ ступеней
- Мошанецкая школа І – ІІ ступеней
- Зеленская школа І – ІІІ ступеней
- Бабинская школа І – ІІІ ступеней
- Ивановская школа І – ІІІ ступеней
- Сторожинецкая гимназия №2
- Сторожинецкая школа І – ІІІ ступеней №1
- Топоровская общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней
- Фошковский учебно-воспитательный комплекс І ступени
- Шипинецкая школа І – ІІІ ступеней
- Вартиковская школа І – ІІ ступеней
К слову, Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, полностью перешла в желтую зону карантинных ограничений, которая предусматривает усиление карантина.
Так, при желтом уровне эпидопасности посещать учреждения образования соискателям образования разрешено при условии наличия не менее 80% работников, имеющих COVID-сертификат:
- "желтый" COVID-сертификат, подтверждающий прививку первой дозой вакцины;
- "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
- COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.
Добавим, что депутат Юлия Гришина сообщила, что большинство украинских школ не смогут с 23 сентября работать оффлайн в условиях желтой зоны карантина. Очное обучение продолжится лишь в 38% школ.