В Черновицкой ОГА сообщили, что очное обучение происходит в 1 – 4 классах школ, несмотря на то, какой уровень вакцинации персонала в таких заведениях.

К теме Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение

Кроме того, обучение разрешено в очной форме во всех тех школах, где показатель вакцинации персонала превышает 80%. В Черновицкой области почти 300 школ будут осуществлять обучение в очной форме. Перечень этих школ – смотрите здесь.

Однако не все школы на Буковине имеют необходимое количество вакцинированных учителей, поэтому там вводят дистанционное обучение.

Какие школы Черновицкой области не вышли на очное обучение в желтой зоне

  1. Гвоздевецкий лицей
  2. Романковецкий лицей имени академика К. Ф. Поповича
  3. Белоусовский лицей
  4. Васильевский лицей
  5. Вороновицкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
  6. Грушовецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
  7. Дихтинецкая школа І – ІІІ ступеней
  8. Дибровская гимназия
  9. Дубравское учреждение общего среднего образования I ступени
  10. Шишковская школа I – III ступеней
  11. Вашковская школа I – III ступеней
  12. Коболчинская школа I – III ступеней
  13. Сокирянска школа І – ІІІ ступеней №1
  14. Замогильная школа I – II ступеней
  15. Заставновское опорное заведение общего среднего образования І – ІІІ ступеней
  16. Кельменецкий лицей – опорное учреждение
  17. Клишковецкая гимназия
  18. Козырянский учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад”
  19. Комаровская гимназия
  20. Коммунальная школа-садик "Любисток"
  21. Корманский учебно-воспитательный комплекс
  22. Красноильский лицей №3
  23. Кицманский учебно-воспитательный комплекс
  24. Ленковецкая школа – сад
  25. Мамаевский учебно-воспитательный комплекс №1
  26. Мариничевский учебно-воспитательный комплекс "Родина"
  27. Михайловская школа-садик
  28. Молодежная школа І – ІІІ ступеней
  29. Недобоевская школа І – ІІІ ступеней
  30. Нижнестановецкое учебное заведение І – ІІІ ступеней
  31. Новоселицкая школа-садик
  32. Полянское учебное заведение І – ІІІ ступеней
  33. Перебыковецкая школа І – ІІІ ступеней
  34. Шиловецкое ЗОСО І – ІІІ ступеней
  35. Вашковская школа І – ІІІ ступеней
  36. Старожадисский лицей
  37. Сельский учебно-воспитательный комплекс "Школа-садик”
  38. Перковецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад”
  39. Гимназия "Глория"
  40. Подзахаричевкий учебно-воспитательный коплекс "Жемчужина Гуцульщины"
  41. Рингацкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад"
  42. Ливинская школа І – ІІІ ступеней
  43. Мошанецкая школа І – ІІ ступеней
  44. Зеленская школа І – ІІІ ступеней
  45. Бабинская школа І – ІІІ ступеней
  46. Ивановская школа І – ІІІ ступеней
  47. Сторожинецкая гимназия №2
  48. Сторожинецкая школа І – ІІІ ступеней №1
  49. Топоровская общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней
  50. Фошковский учебно-воспитательный комплекс І ступени
  51. Шипинецкая школа І – ІІІ ступеней
  52. Вартиковская школа І – ІІ ступеней

К слову, Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, полностью перешла в желтую зону карантинных ограничений, которая предусматривает усиление карантина.

Так, при желтом уровне эпидопасности посещать учреждения образования соискателям образования разрешено при условии наличия не менее 80% работников, имеющих COVID-сертификат:

  • "желтый" COVID-сертификат, подтверждающий прививку первой дозой вакцины;
  • "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
  • COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Добавим, что депутат Юлия Гришина сообщила, что большинство украинских школ не смогут с 23 сентября работать оффлайн в условиях желтой зоны карантина. Очное обучение продолжится лишь в 38% школ.