В Черновицкой ОГА сообщили, что очное обучение происходит в 1 – 4 классах школ, несмотря на то, какой уровень вакцинации персонала в таких заведениях.

К теме Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение

Кроме того, обучение разрешено в очной форме во всех тех школах, где показатель вакцинации персонала превышает 80%. В Черновицкой области почти 300 школ будут осуществлять обучение в очной форме. Перечень этих школ – смотрите здесь.

Однако не все школы на Буковине имеют необходимое количество вакцинированных учителей, поэтому там вводят дистанционное обучение.

Какие школы Черновицкой области не вышли на очное обучение в желтой зоне

Гвоздевецкий лицей Романковецкий лицей имени академика К. Ф. Поповича Белоусовский лицей Васильевский лицей Вороновицкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад" Грушовецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад" Дихтинецкая школа І – ІІІ ступеней Дибровская гимназия Дубравское учреждение общего среднего образования I ступени Шишковская школа I – III ступеней Вашковская школа I – III ступеней Коболчинская школа I – III ступеней Сокирянска школа І – ІІІ ступеней №1 Замогильная школа I – II ступеней Заставновское опорное заведение общего среднего образования І – ІІІ ступеней Кельменецкий лицей – опорное учреждение Клишковецкая гимназия Козырянский учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад” Комаровская гимназия Коммунальная школа-садик "Любисток" Корманский учебно-воспитательный комплекс Красноильский лицей №3 Кицманский учебно-воспитательный комплекс Ленковецкая школа – сад Мамаевский учебно-воспитательный комплекс №1 Мариничевский учебно-воспитательный комплекс "Родина" Михайловская школа-садик Молодежная школа І – ІІІ ступеней Недобоевская школа І – ІІІ ступеней Нижнестановецкое учебное заведение І – ІІІ ступеней Новоселицкая школа-садик Полянское учебное заведение І – ІІІ ступеней Перебыковецкая школа І – ІІІ ступеней Шиловецкое ЗОСО І – ІІІ ступеней Вашковская школа І – ІІІ ступеней Старожадисский лицей Сельский учебно-воспитательный комплекс "Школа-садик” Перковецкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад” Гимназия "Глория" Подзахаричевкий учебно-воспитательный коплекс "Жемчужина Гуцульщины" Рингацкий учебно-воспитательный комплекс "Школа – сад" Ливинская школа І – ІІІ ступеней Мошанецкая школа І – ІІ ступеней Зеленская школа І – ІІІ ступеней Бабинская школа І – ІІІ ступеней Ивановская школа І – ІІІ ступеней Сторожинецкая гимназия №2 Сторожинецкая школа І – ІІІ ступеней №1 Топоровская общеобразовательная школа І – ІІІ ступеней Фошковский учебно-воспитательный комплекс І ступени Шипинецкая школа І – ІІІ ступеней Вартиковская школа І – ІІ ступеней

К слову, Украина с сегодняшнего дня, 23 сентября, полностью перешла в желтую зону карантинных ограничений, которая предусматривает усиление карантина.

Так, при желтом уровне эпидопасности посещать учреждения образования соискателям образования разрешено при условии наличия не менее 80% работников, имеющих COVID-сертификат:

"желтый" COVID-сертификат, подтверждающий прививку первой дозой вакцины;

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации;

справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

Добавим, что депутат Юлия Гришина сообщила, что большинство украинских школ не смогут с 23 сентября работать оффлайн в условиях желтой зоны карантина. Очное обучение продолжится лишь в 38% школ.