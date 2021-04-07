В этом учебном году почти 43% из всех школ в Украине организовали инклюзивное обучение для учащихся с ООП. Таких учебных заведений примерно 7 тысяч из всех.

В Украине по состоянию на январь 2021 года в инклюзивных классах обучается более 25 тысяч учеников. Об этом стало известно благодаря исследованию касательно качества инклюзивного образования.

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Это количество почти в 10 раз превышает данные пятилетней давности. Всего в школах создано более 18 тысяч инклюзивных классов.

Сколько учащихся с ООП должно быть в классах

Отметим, что согласно порядку организации инклюзивного обучения в школах, в одном классе может быть не более трех ученика с ООП.

Однако, как показывает практика, часто разрешенное количество детей с ООП в одном классе нарушается, и их может быть от 1 до 8 человек. Такая проблема возникает из-за повышенного спроса на школы, которые уже внедряют инклюзивное обучение.

Ведь такие учебные заведения имеют положительный имидж, достаточный штат коррекционных педагогов, сформированную инклюзивную образовательную среду, имеют соответствующую материально-техническую базу и тому подобное.

Важно! За каждого ребенка с ООП школа получает средства субвенции из государственного бюджета на предоставление государственной поддержки. За эти деньги ребенка необходимо обеспечить вспомогательными средствами для обучения и дополнительными психолого-педагогическими услугами.

Как показал опрос выпускников школ, которые были участниками инклюзивного обучения, самой большой проблемой для них самих остается обустройство помещений. По их мнению, потребности таких детей в школах не определялись (фактически, о них не спрашивали).

К слову, родители могут обратиться в инклюзивно-ресурсный центр, через Портал ИРЦ, если испытывают беспокойство касательно развития их ребенка. Все услуги бесплатные и полностью финансируются государством.