Около 70 процентов победителей лотерей в США банкротятся в первые несколько лет, а в украинских Прилуках пенсионерка едва не потеряла все свои денежные сбережения, доверившись мошенницам, которые пообещали снять с ее семьи порчу. Оба факта объединяет низкий уровень финансовой грамотности населения.

Женщина едва не отдала аферисткам 30 тысяч долларов, 1 500 евро и 20 тысяч гривен. В Украине многие граждане держат наличные дома, и в 2010 году таких было 53 процента населения.

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Украинские тенденции

Сегодня посчитать объем денег, которые украинцы держат «под матрасом» почти невозможно. Некоторые эксперты измеряют эту сумму в около 85 – 86 миллиардов долларов.

Вместе с тем стоит отметить, что в довоенном 2013 году объем только официальных валютных депозитов достиг почти 22 миллиардов долларов, что вдвое больше суммы удачного для прямых иностранных инвестиций 2008 года.

Но даже те, кто вкладывает наличные из-под матраса в недвижимость, движимое имущество, драгоценности или дорогую электронику, создают "перекосы" на этих рынках, ведь инвестируют не из-за потребности в вещах, а из-за страха потерять стоимость своих сбережений.

В частности, в Киеве рынок вторичного жилья практически встал, потому что появился избыток предложения на первичном, зато прослойка среднего класса населения не растет, а только уменьшается.

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Роль финансовой грамотности

Одним из инструментов спасения ситуации является повышение финансовой грамотности в Украине. Она учит людей понимать и эффективно использовать различные финансовые навыки, в частности управление деньгами, составление бюджета и избрание направлений для инвестиций.

В развитых странах вопрос финансовой грамотности населения играет важную роль, ведь принятие финансовых решений в современном мире становится все более непредсказуемым и сложным.

После социалистического "эксперимента" в Украине, который сопровождался запретом частной собственности и физическим уничтожением предпринимателей во времена существования СССР, государство уже чуть более 30 лет пытается восстановить только основные навыки ведения бизнеса.

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Обучение финансовой грамоте в этом процессе обещает быть не менее длительным, но этим нужно заниматься активно и немедленно.

Освоив хотя бы самые элементарные принципы управления и распределения денег, можно будет привлекать все больше людей к предпринимательству, которые будут развивать нашу экономику, а также стимулировать развитие инвестиционных инструментов.