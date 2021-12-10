Почти 97% учителей вакцинировано, – Шкарлетт назвал области-лидеры
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
В МОН заявили, что, по крайней мере, одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 1,1 миллиона педагогов в украинских учебных заведениях. Сергей Шкарлет отметил, что по количеству привитых педагогов лидирует Днепропетровская область.
В школах более 632 тысяч учителей (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников школ получили обе дозы вакцины.
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Статистика вакцинации среди воспитателей садов тоже демонстрирует положительную динамику. В настоящее время 95,9% работников привиты по меньшей мере одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% воспитателей.
Министр образования добавил, что в общей сложности 95,7% педагогов учебных заведений получили первую дозу вакцины. В то же время двумя дозами привито 88,4% педагогов.
Сколько педагогов вакцинировали в учебных заведениях
Наибольшее количество вакцинированных работников демонстрируют учебные заведения:
- заведения специализированного образования – 94,2%;
- профтехи – 91%;
- школы – 90,8%;
- садики – 87,1%;
- колледжи – 85,4%;
- высшие – 79,3%.
Где вакцинировано больше педагогов
Самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям:
- Днепропетровская область – 95,2%;
- Черкасская область – 94,5%;
- Сумская область – 93,9%;
- Луганская область – 93,7%;
- Донецкая область – 92,8%.
Сколько школ учатся дистанционно? Дистанционно продолжают работать 164 школы (1,1% от общего количества), а это на 251 заведение меньше, чем по состоянию на 7 декабря.
Шкарлеты говорит, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения болезни.
К слову, в Сумской области слушали дело учительницы Анны Полищук. Женщина подала иск против школы из-за отстранения от работы. Судья удовлетворил иск и отменил отстранение. Подробности – читайте в статье.