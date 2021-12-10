В школах более 632 тысяч учителей (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников школ получили обе дозы вакцины.

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Статистика вакцинации среди воспитателей садов тоже демонстрирует положительную динамику. В настоящее время 95,9% работников привиты по меньшей мере одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% воспитателей.

Министр образования добавил, что в общей сложности 95,7% педагогов учебных заведений получили первую дозу вакцины. В то же время двумя дозами привито 88,4% педагогов.

Сколько педагогов вакцинировали в учебных заведениях

Наибольшее количество вакцинированных работников демонстрируют учебные заведения:

заведения специализированного образования – 94,2%;

профтехи – 91%;

школы – 90,8%;

садики – 87,1%;

колледжи – 85,4%;

высшие – 79,3%.

Где вакцинировано больше педагогов

Самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям:

Днепропетровская область – 95,2%;

Черкасская область – 94,5%;

Сумская область – 93,9%;

Луганская область – 93,7%;

Донецкая область – 92,8%.

Сколько школ учатся дистанционно? Дистанционно продолжают работать 164 школы (1,1% от общего количества), а это на 251 заведение меньше, чем по состоянию на 7 декабря.

Шкарлеты говорит, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения болезни.

К слову, в Сумской области слушали дело учительницы Анны Полищук. Женщина подала иск против школы из-за отстранения от работы. Судья удовлетворил иск и отменил отстранение. Подробности – читайте в статье.