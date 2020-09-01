В.и.о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал предварительные результаты вступительной кампании 2020 года. Так, на бюджет в желаемые вузы поступили более 49 тысяч поступающих, а это 79,2% из всех абитуриентов.

Хотя в 2019 году этот показатель составлял 75,4%, передает пресс-служба МОН.

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По их данным, в 2020 году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тысяч 277 поступающих. Отдельно:

1 приоритет – более 38 тысяч поступающих (61,5%);

2 приоритет – 11 тысяч поступающих (17,7%).

В МОН отметили, что в этом году существенно расширились возможности для льготных категорий поступающих при условии наличия хотя бы одного сертификата ВНО.

Добавим, что во время вступительной кампании-2020 было зарегистрировано более 960 тысяч е-заявлений. Их подали более 190 тысяч абитуриентов.

Кроме того, МОН сформирован рейтинг из десяти высших учебных заведений по предоставленным рекомендациям на бюджет. Так, в десятке лидеров – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

10 вузов, куда больше всего абитуриентов поступило на бюджет:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 4 066; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 3 272; Национальный университет "Львовская политехника" – 2577; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2511; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1350; Национальный авиационный университет – 1345; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1250; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1036; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1029; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 976.

Добавим, что в 2020 году в Украине оценили деятельность университетов и составили рейтинг лучших ЗВО.

Лучшие вузы Украины / инфографика 24 канала

В Министерстве образования и науки отмечают, что если не удалось поступить на бюджет абитуриентам с временно оккупированных территорий, у них есть возможность поступить через образовательный центр в учреждения профессионального и профессионального (профессионально-технического) образования.

Отметим, что ранее МОН сформировало десятку самых популярных заведений по количеству поданных заявлений, а также Самые популярные специальности в 2020 году. Об этом – читайте по ссылке.