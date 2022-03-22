В 11 областях все школы учатся дистанционно. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
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Более 10 тысяч заведений общего среднего образования работают в дистанционном формате. В более чем 500 ЗЗСО продолжаются каникулы, и в более чем 2400 школах, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен,
– пояснил он.
По словам Шкарлета, на 21 марта 2022 года к обучению приступило около 3 миллионов учеников.
Дети могут учиться на месте временного проживания
Министр напомнил, что с согласия одного из родителей, дети, временно внутренне перемещенные, могут приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания. Сейчас таких уже почти 44 тысячи.
Лидером среди областей, которые вовлечены в образовательный процесс временно внутренне перемещенных детей, является Львовская. Сейчас количество таких учеников там около 11 тысяч.
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