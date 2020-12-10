96 наиболее одаренных студентов вузов получат академические стипендии Кабинета Министров Украины в 2020-2021 учебном году. Каждый из них получит стипендию в размере 2480 гривен ежемесячно.

Соответствующее распоряжение правительство приняло 9 декабря 2020 года во время заседания, сообщает 24 канал.

Интересно Чтобы стать учителем, необходимо будет пройти интернатуру: проект МОН

Почему студенты получат стипендии правительства? Цель таких выплат – реализация государственной молодежной политики, направленной на создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня и материального поощрения студентов.

В целом назначение стипендии студентам вузов происходит в определенном порядке. Так, кандидатов выдвигают учреждения высшего образования по предложению ученого совета.

В КМУ отметили, что реализация выплат одаренным студентам не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

К слову, также 21 аспиранту назначили академические стипендии Президента Украины на 2020-2021 учебный год. Каждый из них будет получать стипендию в размере более 7 тысяч гривен.