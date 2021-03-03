Во многих странах мира оплата труда женщин до сих пор остается ниже, чем у мужчин. В Европе активно борются с данным явлением, но существующая разница все еще велика.

В условиях работы на одном и том же предприятии, зарплаты за выполнение одинаковой работы варьируются в зависимости от пола. По данным австрийского исследования 2021, разница в оплате труда мужчин и женщин составляет более 14 процентов, и это уже лучший показатель, чем за последние несколько лет.

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Детали исследования

В рамках Дня оплаты труда, Сообщество бизнеса и профессий женщин (BPW) провело исследование зарплат на австрийских предприятиях. Выборку составили 227 компаний и корпораций различных отраслей производства и предоставления услуг, штат работников которых насчитывает по меньшей мере 50 человек.

Средний разрыв в размере зарплат составил 14,3 процента в пользу мужчин. В 2017 году данный показатель достигал 19,9 процента.

Следует отметить, что собранные данные в отдельных федеральных землях Австрии существенно отличаются. Например, разница в оплате труда на одной и той же должности по территориальному размещению предприятий в федеральных землях:

Форарльберг – 47,5 процента;

Вена – 18,8 процента в пользу мужчин.

Почему женщины получают меньше денег

Причинами относительно низкой оплаты труда женщин на одинаковых должностях с мужчинами являются:

частые отгулы и отпуска по уходу за детьми ;

; предвзятое отношение руководителей предприятий;

стереотипы , что женщины приносят меньше прибыли компаниям, чем мужчины;

, что женщины приносят меньше прибыли компаниям, чем мужчины; худшие перспективы развития через позднее начало карьеры.

Одной из самых больших проблем в рабочей сфере, по мнению финансовых экспертов, является репродуктивная функция женского пола. Руководители предприятий не всегда готовы назначить женщину на высокую должность, поскольку переживают о том, что она пойдет в декретный отпуск и придется искать ей временную замену.

Кроме этого, женщины получают не полную зарплату, когда находятся на декрете, что и влияет на общие показатели оплаты труда.

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Как обеспечить равноправную оплату труда

Народная партия Австрии (ÖVP), которая имеет большинство мандатов в парламенте, планирует принять ряд мер, чтобы уменьшить разрыв, в частности:

популяризировать финансовую грамоту среди женщин, запустив бесплатные курсы;

на законодательном уровне контролировать конкурсы на высокие должности предприятий;

предприятий; обязать компании проводить открытую и прозрачную отчетность по зарплатам на конкретных должностях;

ввести квоты для женщин на рабочие места в сфере образования;

Добавим, что в 2017 году правительство Австрии на законодательном уровне приняло решение о том, что мужчины на равных условиях с женщинами могут брать декретные отпуска или больничные по уходу за детьми.