Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины: результаты исследования
Во многих странах мира оплата труда женщин до сих пор остается ниже, чем у мужчин. В Европе активно борются с данным явлением, но существующая разница все еще велика.
Источник:Der Standard
В условиях работы на одном и том же предприятии, зарплаты за выполнение одинаковой работы варьируются в зависимости от пола. По данным австрийского исследования 2021, разница в оплате труда мужчин и женщин составляет более 14 процентов, и это уже лучший показатель, чем за последние несколько лет.
Интересно Ты слишком много транжиришь: почему финансовая грамотность является важным навыком для женщин
Детали исследования
В рамках Дня оплаты труда, Сообщество бизнеса и профессий женщин (BPW) провело исследование зарплат на австрийских предприятиях. Выборку составили 227 компаний и корпораций различных отраслей производства и предоставления услуг, штат работников которых насчитывает по меньшей мере 50 человек.
Средний разрыв в размере зарплат составил 14,3 процента в пользу мужчин. В 2017 году данный показатель достигал 19,9 процента.
Следует отметить, что собранные данные в отдельных федеральных землях Австрии существенно отличаются. Например, разница в оплате труда на одной и той же должности по территориальному размещению предприятий в федеральных землях:
- Форарльберг – 47,5 процента;
- Вена – 18,8 процента в пользу мужчин.
Почему женщины получают меньше денег
Причинами относительно низкой оплаты труда женщин на одинаковых должностях с мужчинами являются:
- частые отгулы и отпуска по уходу за детьми;
- предвзятое отношение руководителей предприятий;
- стереотипы, что женщины приносят меньше прибыли компаниям, чем мужчины;
- худшие перспективы развития через позднее начало карьеры.
Одной из самых больших проблем в рабочей сфере, по мнению финансовых экспертов, является репродуктивная функция женского пола. Руководители предприятий не всегда готовы назначить женщину на высокую должность, поскольку переживают о том, что она пойдет в декретный отпуск и придется искать ей временную замену.
Кроме этого, женщины получают не полную зарплату, когда находятся на декрете, что и влияет на общие показатели оплаты труда.
Интересно Финансовая грамота для женщин: медиаплатформа запускает бесплатные курсы для домохозяек
Как обеспечить равноправную оплату труда
Народная партия Австрии (ÖVP), которая имеет большинство мандатов в парламенте, планирует принять ряд мер, чтобы уменьшить разрыв, в частности:
- популяризировать финансовую грамоту среди женщин, запустив бесплатные курсы;
- на законодательном уровне контролировать конкурсы на высокие должности предприятий;
- обязать компании проводить открытую и прозрачную отчетность по зарплатам на конкретных должностях;
- ввести квоты для женщин на рабочие места в сфере образования;
Добавим, что в 2017 году правительство Австрии на законодательном уровне приняло решение о том, что мужчины на равных условиях с женщинами могут брать декретные отпуска или больничные по уходу за детьми.
Поделиться новостью