Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор и директор международного научного центра корпоративного управления Александр Костюк.

По теме Студентка через суд отменила отчисления из университета во Львове: интересные подробности

По его словам, разрыв между ожиданиями рынка труда от специалиста и тем, чему его научили в университете, – дело давно известное, и это не только украинская проблема. Во всем мире такой разрыв называют "квалификационным" или skills gap.

"Он становится самым большим разочарованием для выпускников и работодателей. Разочарование для последних — потому что они получают дипломированного специалиста, которого еще нужно учить. Разочарование для выпускников — потому что высшее образование завоевано, но квалификационные навыки соответствующего уровня не сформированы", – говорит Костюк.

В Украине только среди работающих пораженных квалификационным разрывом – более 45%. Это размер так называемой "квалификационной ямы".

Что такое квалификационный разрыв и как его преодолеть

Во-первых, это явление распространено и оказывает большое влияние на экономику.

Даже в развитых странах мира до 25% работников имеют квалификационный разрыв. В развивающихся странах показатель выше – до 60%. Ущерб от квалификационного разрыва огромен – потеря производительности труда составляет 6%, а мировой ВВП теряет 5 триллионов долларов ежегодно.

Если предположить, что в Украине такой же квалификационный разрыв, как в странах ОЭСР (6%), то ежегодные потери ВВП составят примерно 300 миллиардов гривен.

Во-вторых, квалификационный разрыв требует существенного внимания со стороны системы высшего образования.

Как свидетельствуют опросы работодателей и международные исследования, университеты должны заботиться о формировании у студентов таких навыков:

способность решать проблемы (разрыв с ожиданиями работодателей составляет 29%);

стрессоустойчивость (разрыв составляет 29%);

коммуникационные навыки (разрыв составляет 24%);

адаптивность (разрыв – 20%);

анализ данных (разрыв – 20%);

лидерские качества (разрыв – 19%)

В-третьих, стоит задуматься, где и как формировать востребованные на рынке труда навыки.

По словам эксперта, 97% студентов-практикантов считают, что именно практика формирует коммуникационные навыки, которые содержатся в списке наиболее востребованных работодателями.

Еще 80% считают, что коммуникационные навыки могут быть сформированы в аудитории университета во время обучения. Навыки работы в команде, по мнению 90% практикантов, тоже формируются благодаря прохождению практики, и только 70% считают, что командной работе можно научиться в аудитории университета.

А работодатели считают, что шесть из десяти наиболее актуальных квалификационных навыков лучше формируются в ходе практики, чем в аудитории университета. К навыкам относятся: коммуникационные навыки, работа в команде, навыки решения проблем, технические навыки, креативность и т.д.

Читайте также Во львовском училище студентов заставляют платить за практику собственные деньги: законно ли это

Следовательно, не следует надеяться, что университетская аудитория может сформировать у студентов все востребованные работодателями квалификационные навыки должного уровня. Ведь образовательная программа, предполагающая некачественную практику, не может сформировать выпускника, конкурентоспособного на рынке труда.

С другой стороны, решение проблемы квалификационного разрыва исключительно усилиями рынка труда, то есть работодателей – очень сложная задача.

В Украине более половины наемных работников (53,3%) были охвачены дополнительной подготовкой (переподготовкой) и повышением квалификации, из них всего 32,4% опрошенных обучались за счет предприятия, 18,6% – за собственные средства, 2,3% – за счет третьих лиц.

Остальные (46,7% респондентов) за последние пять лет не обновляли профессиональные компетенции, не проходили такой подготовки.

Решение проблемы квалификационного разрыва должно быть комплексной задачей, то есть происходить с участием как системы высшего образования, так и рынка труда. Развитие практики дуального образования, усовершенствование условий прохождения производственной практики и т.д.

Следует понимать, что в современном мире выпускник как эрудит, отлично владеющий исключительно предметными знаниями, уже не нужен работодателю. Выпускник – это не мобильная энциклопедия, ведь без соответствующих навыков эти предметные знания на рынке труда имплементировать невозможно.

Между тем не следует забывать и о том, что формирование качественного выпускника, отвечающего ожиданиям рынка труда, требует предварительных инвестиций.

Сколько тратят на студента в год разные страны / Фото "Зеркало недели"

"Деньги должны ходить за студентом" – это правильный тезис, который ввело в обращение государство в 2021 году. Но, чтобы этот тезис работал, то есть мог уменьшить квалификационный разрыв, нужно, чтобы денег, которые "ходят за студентом", было достаточно,

– заявил Александр Костюк.

В свою очередь, абитуриентам и их родителям, выбирающим вуз и образовательную программу, следует очень настойчиво интересоваться условиями прохождения практики студентами.

К слову, с января для украинских студентов увеличили размер стипендий примерно в полтора раза. При этом стоимость обучения на контрактной форме в университетах тоже растет. Сколько стоит образование в Украине – смотрите ссылку.