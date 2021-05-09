В то же время для ВНО можно выбрать до 5 предметов: помимо обязательной истории Украины или иностранного языка, на выбор есть математика, биология, география, химия или физика.

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Заместитель главы комитета ВР по вопросам образования Сергей Колебошин рассказал, почему математику сделали обязательным предметом на ВНО.

По его словам, упреки в том, что, мол, "моему ребенку не нужна математика, потому что он в гуманитарной поступает", или – "мой ребенок плохо знает математику", – смешны. ведь:

во-первых, оценка ВНО по математике никак не повлияет на поступление в гуманитарный вуз,

в гуманитарный вуз, во-вторых, родители выпускника, который идет в технический вуз, так же могут сказать – "зачем ему сдавать историю, он ее плохо знает".

Колебошин добавляет, что этот вопрос более глубокий и является стратегически важным. И дело в том, что в Украине сейчас наблюдается упадок естественно-математического образования, и это демонстрируют результаты ВНО.

Результаты успешности украинских учеников/студентов ниже средних по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Так, если средний балл по математике у детей стран ОЭСР – 492,03, то наши дети получают в среднем на 39 баллов меньше,

– отметил Колебошин.

По его словам, математика детям нужна для того, чтобы формировать математический тип мышления, – аналитический и логический.

"Без этого наше мышление будет однобоким, не будет развиваться критическое мышление, которое необходимо в современном информационном мире. Нами проще будет манипулировать", – считает чиновник.

По его мнению, естественно-математическое образование формирует добавленную стоимость в экономике. "Риторический вопрос, что для государства перспективнее: просто продавать зерно и быть сырьевым государством или подумать и, например, поставить с нуля завод?", – добавил он.

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Чиновник рассказал, что теперь ученики также могут выбирать, сдавать ли им только украинский язык, или украинский язык и литературу.

К слову, в этом году 270 выпускников школ с лучшими результатами ВНО получат президентскую стипендию в 10 тысяч гривен ежемесячно в течение года. Также стипендии выделят и победителям всеукраинских и международных олимпиад.