Почему в Украине не хватает школьных учебников и что делать родителям: объяснение эксперта

Школы каждый год сталкиваются с проблемой нехватки учебников. Эксперты говорят, что учебников печатают достаточно, проблема лишь в некорректном распределении по регионам. Что с этим делать – читайте инструкцию от образовательного омбудсмена.

Сергей Горбачев отмечает, что если учебников не хватает, родители или управление образования могут их купить самостоятельно, но на самом деле их можно получить бесплатно.

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Почему не хватает школьных учебников

В офисе образовательного омбудсмена выяснили, что школьных учебников в Украине печатают достаточно. А причин, почему их не хватает некоторым классам и школам, несколько:

Реформа децентрализации, в результате которой образовались новые общины, а также происходит реорганизация и оптимизация учебных заведений (некоторые закрывают, а у некоторых – больше учеников).

Отсутствие централизованного всеукраинского учета и инвентаризации учебников.

Как следствие – учебники есть, но они находятся не там, где нужны ученикам.

Что делать родителям и школам

Сергей Горбачев отмечает, что государство гарантирует предоставление ученикам и педагогам учебников, в том числе и электронных, а также пособий.

Но несмотря на это часть родителей или органы управления образования покупают учебники. И если стоимость учебников, изданных за государственные средства, с большими тиражами составляет 35 – 45 гривен, то стоимость закупки родителями – от 100 до 170 гривен,

– замечает Горбачев.

Не докупать учебники самостоятельно и не переплачивать – сложно, но реально. Поэтому Сергей Горбачев советует не спешить с покупкой и приводит инструкцию, как "добыть" нужные учебники.

Вариант №1. Обратиться к учредителю учреждения

Родители должны обратиться в соответствующий орган управления образования и попросить перераспределить учебники в пределах территориальной единицы (города, ОТО). Решение о передаче учебников принимает учредитель или руководитель учебного заведения.

Вариант №2. Обратиться в областное управление образования

Если в других учебных заведениях города или ОТО нет нужных учебников, представителю местного органа управления образования нужно обратиться в областной департамент образования. Именно этот департамент может принять решение о перераспределении учебников в области.

Вариант №3. Существует резервный фонд учебников

Если в пределах области тоже не хватает нужных учебников, школа, управление образования города или областной департамент образования может получить их из специального резервного фонда учебников. Для этого надо обратиться в Институт модернизации содержания образования.

В Резервном фонде должно быть:

до 1500 экземпляров каждого учебника и пособия на украинском языке.

от 10 до 500 экземпляров каждого названия на языке нацменьшинств, в соответствии с прогнозируемым количеством учащихся.

от 1 до 200 экземпляров каждого наименования для учащихся с особыми образовательными потребностями, в зависимости от их прогнозируемого количества.

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Образовательный омбудсмен отметил, что это может отнять немало времени, поскольку каждый орган власти, согласно закону, может отвечать в течение 30 дней.

Сергей Горбачев убежден, что в значительной степени преодолеть проблему с дефицитом учебников может онлайн-инвентаризация учебников. Ведь все книги можно найти в онлайне.

К слову, 1 октября в школах отмечали День учителя. И пока педагоги слышали приятные слова, родители выразили свое возмущение из-за празднования. Мол, дети сдавали деньги на подарки, а сегодня еще и "работают" вместо учителей. Детали – читайте в статье.