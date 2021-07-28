Множество клиентов таких страховых компаний и банков, как "Дельта-банк", "Банк Михайловский", "Страховые традиции", "Элита-центр" и тому подобных, навсегда потеряли свои деньги. Так что же в нашей системе не так?

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Тема финансовой грамоты в Украине

Жадность и желание сэкономить на том, на чем экономить не стоит, затмевает объективное мышление многих украинцев. А вот желание стать финансово грамотным, на самом деле, возникает лишь у единиц.

Различные организации и экспертные сообщества предоставляют всевозможные рекомендации, как повышать уровень финансовой грамоты населения – изучать еще в школьном возрасте основы денежного планирования, структуру государственного бюджета, нюансы пенсионных сбережений и тому подобное.

На заново отстроенном рынке азартных игр также якобы прониклись финансовой грамотой граждан – рассказывают, как отличить плохое онлайн-казино от "хорошего", делать только легальные ставки на беттинговых ресурсах и тому подобное.

Вместе с тем большинство экспертов и в дальнейшем утверждают: "В странах Запада люди все равно более финансово образованные!". И правда, в ЕС и Соединенных Штатах редко случаются скандалы с неожиданным закрытием банков, невыплатами по страховому полису или массовыми обманами граждан.

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В чем разница между Западом и Украиной

Запад

В странах Запада граждане доверяют финансовым институтам. Регуляторы постоянно выписывают миллионные штрафы, забирают лицензии и не позволяют выводить деньги вкладчиков туда, куда их выводить запрещено.

Сроки лишения свободы и других наказаний для мошенников не являются символическими, а суровыми и действенными. Без этого, конечно же, большая часть денег так же шла бы в карманы недобросовестных аферистов.

Граждане стран ЕС и США знают, что если в финансовой компании есть лицензия от госрегулятора, то их деньги в безопасности, и не будут выведены теневыми способами из общего оборота экономики государства.

Украина

Частные пенсионные фонды в Украине или полупустые, или обслуживают исключительно корпоративный сектор. Страховые организации существуют только на обязательных автостраховках и благодаря корпоративной медицине.

Постоянно наращивает свои доходы бешеными темпами исключительно сектор микрокредитования. Это на самом деле является прямым следствием неэффективного государственного регулирования.

По данным НБУ, на банковских счетах лежит около 873 миллиардов гривен физических лиц. Впрочем, речь идет не о доверии граждан к банкам, а о спектре всех финансовых инструментов, о которых люди или мало знают, или же боятся призрачных рисков.

Украинцы часто не знают обо всех доступных им финансовых инструментах / Фото Pexels

Решение проблем

Первое, что обязательно надо сделать – жестко регулировать финансовый рынок. Эффективное и быстрое реагирование на жалобы граждан, показательные наказания нарушителей, лишение лицензий и изменение нормативных актов в сторону улучшения защиты потребителей денежных услуг, – все это является основой стабильного функционирования финансового сектора.

Кроме этого, надо ответить на несколько простых вопросов: