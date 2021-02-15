Финансовая грамотность: почему украинцы не могут разбогатеть и как это изменить
Иногда украинцам не хватает денег до зарплат, и они берут кредиты. Известно, что таких около 20% людей, и их проценты по потребительским кредитам достигают 1600%. Почему украинцы не могут разбогатеть и как это изменить – читайте в материале.
Источник:Gazeta.ua
По данным экспертов, у 53% украинцев возникали такие ситуации как болезни, потеря работы или другие проблемы, которые существенно снижали уровень доходов. В общем, большинство украинцев живут от зарплаты до зарплаты, а 20% – ежемесячно одалживают деньги.
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Кроме того, 36% украинцев вообще не хватает денег на жизнь. Поэтому многие берут кредиты и становятся "заложниками" банков.
Кредиты заставляют "затянуть пояса"
По словам заместителя руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлии Витки, много украинцев используют кредитную карту, другие занимают деньги у знакомых или в организациях типа "Деньги до зарплаты".
Но такие кредиты заставляют еще больше "затянуть пояса". Поэтому у многих украинцев вообще нет сбережений.
Иногда проценты по таким кредитам достигают 1600%. Здесь должна быть реакция государства. Надо установить верхнюю границу процентов для таких кредитов. Также необходимо повышать финансовую грамотность самих украинцев. Они должны научиться просчитывать кредиты и выбирать их,
– отмечает експертка.
Почему украинцы не могут разбогатеть
Исследования показывают, что Украина сейчас находится на последнем месте в рейтинге финансовой грамотности населения. Наверное, главной причиной бедности украинцев является низкий уровень доходов.
Кроме того, еще во времена СССР никто финансовой грамотности людей не учил. Кроме того, в Украине нет столько финансовых услуг, как за границей. В частности, у нас не развиты инвестиционные услуги, которыми бы пользовались все желающие.
То есть большинство украинцев не могут оценить эффективность инвестирования, тогда как в США, например, пенсионеры инвестируют свои сбережения, выбирая разные уровни рискованности и доходности.
Как это изменить
Можно начать вести бюджет в тетради, разделив его на две колонки – поступления и расходы. По словам Юлии Витки, несколько месяцев придется собирать чеки, чтобы увидеть свои реальные расходы.
Я лично держу информацию о доходах и расходах. В частности, распределяю на группы: коммунальные услуги, питание, образование, путешествия, сбережения. Слежу, чтобы текущие регулярные расходы не пересекали границу в 30%. Сбережения стараюсь делать – 10% от дохода,
– призналась эксперт.
Кто может научить финансовой грамотности? Относительно обучения финансовой грамотности с детского возраста, эксперт рассказала, что в Украине есть учебники по финансовой грамотности для учеников 9 – 10 классов, а сам предмет "Финансовая грамотность" внедрялся в школы еще с 2012 года.
Для взрослых существует другой путь донесения информации – это самообучение: к примеру, читайте короткие блоги или статьи на финансовые темы. Также было бы хорошо, чтобы банки учили своих клиентов и рассказывали о новых инструментах.
Кроме того, вопросом финансовой грамотности занимаются НБУ и Фонд гарантирования вкладов. В Нацбанке, в частности, акция "Гудбай, мошенник" касалась анонимных звонков и перечисления средств неизвестным лицам.
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