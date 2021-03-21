Ежегодно в Украине увеличивается потребность в учителях. Ведь после окончания образования на педагогических специальностях, все меньше молодых учителей идут работать в школы. А кто все же устроился на работу, через некоторое время увольняются .

Почему наблюдается такая тенденция? Эксперты выделили 5 ключевых причин, по которым учителя готовы уйти с любимой работы.

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Почему учителя увольняются из школы

Хотят зарабатывать больше

К сожалению, зарплаты педагогов государственных школ остаются ниже среднего уровня доходов рядовых украинцев других профессий.

При том, что рабочий день официально должен длиться меньше 8 часов, по факту у учителей он ненормированный. И часто он может длиться с 8:00 утра до 10 вечера. Кроме того, педагоги имеют еще многочисленные должностные обязанности и высокий уровень ответственности.

Какая зарплата учителей сейчас? Правительство приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получат на 20% большую зарплату. А с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%.



Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика 24 канала

Можно ли, работая в государственной школе, зарабатывать больше? По словам экспертов, можно, но для этого следует внедрять современные онлайн-инструменты или практиковать нестандартные приемы. К примеру, вы можете стать спикером вебинаров, семинаров или дополнительно подрабатывать репетититором.

Получают профессиональное выгорание

Обычно в первый год работы молодые учителя должны овладеть большим объемом информации и всему научиться. А уже через несколько лет, постоянно проходя с учениками один и тот же программный материал, учитель может от монотонности работы почувствовать апатию и оказаться в профессиональном застое. А это первый звоночек профессионального выгорания.

Как выйти из этого состояния? Эксперты утверждают, что учитель должен сам себе помочь. В частности, учитесь чему-то новому, применяйте полученные знания на практике, экспериментируйте.

К тому же, ученики с удовольствием посещают уроки у творческих педагогов, ведь там всегда интересно. А заинтересованные глаза учеников и их увлечение – это лучший мотиватор и источник положительных эмоций для каждого учителя.

Недостаточно пространства для творчества

Обычно креативным педагогам скучно проводить обычные уроки, они хотят экспериментировать с новыми форматами преподавания, методами и онлайн-инструментами.

Однако часто школы имеют разный уровень материального обеспечения и пространство для реализации творческого потенциала учителя.

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Да, опыт учительницы Ольги Халепы показал, что работа в сельской школе не является препятствием для создания уроков, которыми увлекаются современные школьники со всей Украины. Все зависит от креативности самого педагога.

Существует бумажная бюрократия

В школе хватает бессмысленной работы, которая убивает мотивацию. Каждому учителю приходится писать отчеты, которые нужны руководству, планы работ воспитательных мероприятий, которые физически нельзя провести в указанном объеме и прочее.

Ведь часто "писанину" учителей никто не читает, но на это надо потратить довольно много времени. И это удручает. А хроническая подавленность приводит к профессиональному выгоранию.



Учитель заполняет школьный журнал / Фото "Конкурент"

Страдают от травли в коллективе

Государственная школа – это довольно консервативная среда, и часто инаковость учителей не приветствуется. А жертвами травли могут стать как нелепые работники, так и признанные специалисты, которые своими педагогическими достижениями впечатляют.

Такая травля приводит к моральному опустошению и серьезным психосоматическим заболеваниям.

По словам экспертов, учитель – это совершенно неблагодарная и одновременно благодарная профессия в мире. Но решение о том, стоит ли оставаться в профессии, зависит от того, что что преобладает – недостатки или преимущества учительства.