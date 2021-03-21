Почему учителя увольняются из школы 5 самых популярных причин
Ежегодно в Украине увеличивается потребность в учителях. Ведь после окончания образования на педагогических специальностях, все меньше молодых учителей идут работать в школы. А кто все же устроился на работу, через некоторое время увольняются .
Источник:"Всеосвіта"
Почему наблюдается такая тенденция? Эксперты выделили 5 ключевых причин, по которым учителя готовы уйти с любимой работы.
К теме Ученики должны бояться учителя: 5 главных мифов о педагогах
Почему учителя увольняются из школы
Хотят зарабатывать больше
К сожалению, зарплаты педагогов государственных школ остаются ниже среднего уровня доходов рядовых украинцев других профессий.
При том, что рабочий день официально должен длиться меньше 8 часов, по факту у учителей он ненормированный. И часто он может длиться с 8:00 утра до 10 вечера. Кроме того, педагоги имеют еще многочисленные должностные обязанности и высокий уровень ответственности.
Какая зарплата учителей сейчас? Правительство приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получат на 20% большую зарплату. А с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%.
Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика 24 канала
Можно ли, работая в государственной школе, зарабатывать больше? По словам экспертов, можно, но для этого следует внедрять современные онлайн-инструменты или практиковать нестандартные приемы. К примеру, вы можете стать спикером вебинаров, семинаров или дополнительно подрабатывать репетититором.
Получают профессиональное выгорание
Обычно в первый год работы молодые учителя должны овладеть большим объемом информации и всему научиться. А уже через несколько лет, постоянно проходя с учениками один и тот же программный материал, учитель может от монотонности работы почувствовать апатию и оказаться в профессиональном застое. А это первый звоночек профессионального выгорания.
Как выйти из этого состояния? Эксперты утверждают, что учитель должен сам себе помочь. В частности, учитесь чему-то новому, применяйте полученные знания на практике, экспериментируйте.
К тому же, ученики с удовольствием посещают уроки у творческих педагогов, ведь там всегда интересно. А заинтересованные глаза учеников и их увлечение – это лучший мотиватор и источник положительных эмоций для каждого учителя.
Недостаточно пространства для творчества
Обычно креативным педагогам скучно проводить обычные уроки, они хотят экспериментировать с новыми форматами преподавания, методами и онлайн-инструментами.
Однако часто школы имеют разный уровень материального обеспечения и пространство для реализации творческого потенциала учителя.
К теме Сколько школьников хотят стать учителями: международное исследование
Да, опыт учительницы Ольги Халепы показал, что работа в сельской школе не является препятствием для создания уроков, которыми увлекаются современные школьники со всей Украины. Все зависит от креативности самого педагога.
Существует бумажная бюрократия
В школе хватает бессмысленной работы, которая убивает мотивацию. Каждому учителю приходится писать отчеты, которые нужны руководству, планы работ воспитательных мероприятий, которые физически нельзя провести в указанном объеме и прочее.
Ведь часто "писанину" учителей никто не читает, но на это надо потратить довольно много времени. И это удручает. А хроническая подавленность приводит к профессиональному выгоранию.
Учитель заполняет школьный журнал / Фото "Конкурент"
Страдают от травли в коллективе
Государственная школа – это довольно консервативная среда, и часто инаковость учителей не приветствуется. А жертвами травли могут стать как нелепые работники, так и признанные специалисты, которые своими педагогическими достижениями впечатляют.
Такая травля приводит к моральному опустошению и серьезным психосоматическим заболеваниям.
По словам экспертов, учитель – это совершенно неблагодарная и одновременно благодарная профессия в мире. Но решение о том, стоит ли оставаться в профессии, зависит от того, что что преобладает – недостатки или преимущества учительства.
Поделиться новостью