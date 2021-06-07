Депутат фракции "Голоса" Наталья Пипа считает, что для того, чтобы учитель имел желание работать и гордился своей работой, нужны хорошие условия труда, достойная зарплата и восторженные глаза учеников.

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По ее словам, только на Львовщине недостача образовательной субвенции составляет более 240 миллионов гривен в год. Это большие средства, которые должно было бы обеспечить государство, но сейчас это финансовое бремя легло на плечи общин.

Почему учителя получают неполную зарплату

Реформа децентрализации продолжается уже несколько лет и предусматривает формирование нового административно-территориального устройства.

Пипа подчеркнула, что много деревень присоединились к общинам. Соответственно, часть школ, которые были сельскими, теперь стали относиться к городу.

Почему же возникла проблема с оплатой труда учителей? По словам депутата, зарплата учителя обеспечивается с субвенции из госбюджета и начисляется по формуле МОН и зависит от количества учеников.

Кроме того, коэффициент расчета для сельских учителей выравнивает его зарплату до уровня городского учителя.

Однако из-за децентрализации сельские школы формально начали считаться городскими, и зарплаты теперь начисляют учителям по другой формуле. Однако количество детей в школах не изменилось,поэтому сельские учителя начали получать меньше,

– заявила Наталья Пипа.

По ее данным, главы территориальных общин знают, что с 1 января учителя начали недополучать заработные платы. То есть, проблема существует уже почти полгода.

Что сделало МОН для решения этой проблемы? Депутат уверяет, что почти ничего.

"Я понимаю тех учителей, которые сейчас говорят, что им лучше уехать работать в Польшу, ведь наше государство заставляет их работать на голом энтузиазме, который семью не накормит", – сказала Пипа.

Как это изменить

По ее мнению, не может быть такой несправедливости, когда учителя одинаково работают, но получают разную зарплату: в более богатых общинах – полную, а в бедных – частичную. Ведь условия труда и нагрузки одинаковы.

Именно государство должно как можно быстрее решить эту проблему. Не точечно, не латанием дыр, а комплексно и системно. Чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем с распределением образовательной субвенции в общинах,

– сказала нардеп.

Что для этого нужно? В частности разработать такую формулу начисления зарплат, где коэффициент будет соответствовать требованиям и сел, и городов, и областей.

Тогда бюджетные потребности субвенции будут соответствовать реальным потребностям общин.

"Образование – это не то, на чем государство может экономить. Мы должны работать над тем, чтобы образование становилось лучше, а зарплата учителей была достойной, выплачивалась вовремя и в полном объеме", – подытожила Наталья Пипа.

К слову, учителям в Украине уже подняли зарплаты на 20% в январе этого года. А в декабре должны поднять еще на 8,3%.



Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала