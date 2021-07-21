Что приводит к эмоциональному истощению

Кандидат биологических наук, разработчик и преподаватель курсов "Управление собой" Петр Черноморец рассказал, что часто слышит выражение "эмоциональное истощение".

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По его словам, эмоциональное истощение происходит по двум причинам:

"Недопрожитые" чувства

Если учитель интенсивно работает в течение года, то его ритм жизни выглядит примерно так: работа, домашние дела и сон. А времени и эмоциональных сил прожить свои ощущения за день нет.

За день мы переживаем кучу чувств: кто-то разозлил, что-то не получилось, чего-то вы испугались, что-то вас расстроило. Все эти чувства достаточно долго остаются в психических процессах и истощают ресурсы мозга, а у вас нет времени их "допрожить" – осознать и "выдохнуть". Со временем "недопрожитые" чувства накапливаются и истощают мозг,

– говорит эксперт.

Неудовлетворенные потребности

Если учитель живет только работой, у него остаются неудовлетворенными некоторые потребности, в частности:

потребность в доверительном общении с друзьями,

потребность в близких отношениях,

потребность в прогулках на природе,

потребность в общении со своими детьми.

"На все это вы забиваете, когда работаете слишком интенсивно. И тут начинается замкнутый круг: чем больше вы устаете, тем меньше у вас ресурса заняться этими потребностями. А если даже найдете время пойти в театр, то пойдете туда в истощенном состоянии", – добавляет Черноморец.

По его мнению, обычно неудовлетворенные потребности люди перекрывают гормонами счастья — заедают сладким, смотрят сериалы, пьют вино или антидепрессанты.

Почему учителю нужен долгий отпуск

Эксперт советует представить себя после длительного отпуска. "Вы приходите на любимую работу и имеете определенное количество дофамина и серотонина в психических процессах – вы чувствуете себя хорошо", – уверяет Петр Черноморец.



Учителю важно не переутомляться / Фото "Всеосвіта"

По его словам, если мозг чувствует, что добавилось истощение, он будет продуцировать больше дофамина (они перекрывают истощение).

Поэтому, сначала учителя не будут испытывать никаких проблем. Еще через неделю такой работы человек чувствует себя на подъеме – избыток дофамина дает ощущение, что мы рвем плотины, а на самом деле уровень истощения уже высок,

– сказал он.

Он отмечает, что после нескольких недель работы может наступить полное истощение. На этом этапе учитель начинает слишком много требовать от других людей, принимать жесткие решения и растить агрессивность. В частности, могут начаться и панические атаки или депрессия.

"Именно это произошло со мной в прошлом году в июле — однажды я просто не поднялся с постели, чтобы прийти на работу. До этого около года работал по 50 часов в неделю. Смог выбраться из состояния выгорания благодаря отдыху, психотерапии и уменьшению нагрузки на работе", – признается учитель.

Сколько можно и нельзя работать учителям

Эксперт уверяет, что выгорание невозможно восстановить просто в результате недельного отпуска.

Если в течение определенного времени вы перерабатывали по 5 лишних часов в неделю, а потом изменили свой график и начали работать на 5 часов в неделю меньше, и при этом выгорали в течение года, на восстановление вам тоже понадобится год.

Просто неделя отпуска ничего не даст, потому что процессы в мозге для восстановления требуют времени. Именно поэтому у учителей 56 дней отпуска.

У учителя не должно быть полутора или двух ставок – тогда человек либо выгорает, либо переходит к объективации процессов: не воспринимает детей как детей, а делает все как "машина". Это включается психологическая защита, которая бережет человека от выгорания,

– подчеркнул Черноморец.

Один из инструментов предотвращения выгорания – считать свои часы нагрузки. Сюда надо относить не только часы уроков, но и время на проверку домашних заданий, подготовке к урокам и даже общение в чатах с учениками.

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Эксперт советует учителям ни в коем случае не брать более 20 часов преподавания в неделю. При этом суммарно норма работы для учителя должна быть 30 часов в неделю.

Как распознать приближающееся переутомление:

Не хватает времени на кино, театр, прогулки – это сигнал, что работаете больше, чем надо.

"Час без мобильного" – если не можете провести час, не проверяя телефон (почту, мессенджер, Viber), это значит, что вы все время во внутреннем напряжении.

"Волны" – можете ли вы час спокойно сидеть и смотреть на волны? Если нет, значит процессы истощения уже запущены. Если вы находите время для отдыха, но все это время чувствуете тревогу, вы выгораете.

"Не вкусно, не смешно" – это состояние, когда вас не тешат запахи и не смешат шутки. Можно понюхать персик, и голова пойдет кругом от удовольствия, а можно понюхать – и ничего.

Как избежать истощения

Эксперт советует считать часы нагрузки, достаточно спать и быть внимательным к себе.

"И не надо делать отдых продуктивным и нагружать себя еще больше. Включите интуицию и делайте на отдыхе только то, что хочется: просто лежите, сидите в телефоне и тому подобное. Главное – ни к чему себя не заставлять", – подытожил Петр Черноморец.