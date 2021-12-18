Детская писательница и руководитель лаборатории детского чтения МАН Татьяна Стус считает, что одна из причин нечитания среди детей – их диджитализация. Они сидят в интернете, у них там есть свои каналы получения информации.

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Почему дети не читают

По словам эксперта, сейчас у них от этого мало удовольствия. Потому что, например, в школе их заставляют это делать. К тому же, проанализировав школьные сочинения, становится понятно, что для этого поколения они не актуальны.

Детям надо узнавать что-то о дружбе, взаимоотношениях со сверстниками, подросткам о любви и взаимоотношениях с родителями – а им предлагают "Кайдашеву семью",

– говорит Татьяна Стус.

Какие сюжеты интересуют современных подростков

Писательница уверена, что это книги о самопознании, погружении в свой внутренний мир.

"Когда каждый из нас обратит взор внутрь и увидит там своего внутреннего подростка, то вспомнит, что было тогда интересно. И это точно не будут произведения Тараса Григорьевича", – добавляет Стус.

По ее словам, этим детям надо знать то, что они хотят, к чему у них больше влечение – это темы ближайшего уровня. В частности, о сверстниках, родителях, дружбе, отношениях в школе, отношениях с противоположным полом. А школа к этому не готова.

Топ-5 книг, которые заинтересуют подростков

Татьяна Стус советует обратить внимание на книги Владимира Аренева, потому что подростки очень любят фэнтези и научную фантастику.

Нам всем нравятся сказки, но с определенного возраста они становятся слишком простыми и продолжаются уже в жанрах фантастики, фэнтези, научно-популярной фантастики. Поэтому книги этого автора я очень советую,

– говорит она.

Вторая позиция – для тех подростков, которые хотят осмыслить взаимоотношения "я и подружка", "я и первая любовь", "я и родители". Здесь писательница советует книги Оли Куприян, которая очень тонко и ненавязчиво исследует эти вопросы. Она – та писательница, которая интересуется подростками и правдиво пишет о детях, школе, старшеклассниках.

Одна из свежих книг – "Коконы" Татьяны Стрижевской. Это книжка для старшеклассников, есть ограничение "14+".

Также эксперт припомнила книгу Нади Белой "Элл и Эва", которая вышла в этом году. Автор поднимает очень острые вопросы не об абстрактных подростках, мечтающих о путешествиях или приключениях, а о вот тех, которые учатся в школах.

И Оксана Лущевская – у нее вышла книга "Другой дом", сегодня очень важная. Это переосмысление развода родителей, как процесс воспринимают дети. Оксана из тех авторов, которых очень стоит читать.

Как заинтересовать ребенка чтением

По словам Татьяны Стус, когда дети еще совсем маленькие, то чтение – это акт коммуникации и близости: вы сидите, обнимаетесь, укутаны одеяльцем, это ритуал перед сном.

В подростковом возрасте происходит сепарация. И родители, которые не очень осознают особенности развития ребенка, видят холод в отношениях и сами удаляются. Очень важно задуматься, на каком этапе потеряны близость и взаимное доверие. И сперва попытаться ее восстановить. Только после этого совет взять в руки книжку может повлиять на ребенка,

– говорит она.

Второй вариант для заинтересованности – сообщества детей. Дети сейчас ходят на кружки, в школу, можно привести ребенка в книжный магазин на какие-то литературные мероприятия, например, на встречу с автором. Это может побудить читать книги.

Также советую поговорить с учителями, чтобы создать в классе библиотеку.

Например, в классе одного сына была традиция: они все читали и обсуждали серию "Часодеев". Они ее проглотили, что я даже не поняла, как это произошло. Даже соревновались, кто быстрее прочитает и на перемене обсуждали, – рассказала писательница.

А у ее младшего сына в начальной школе была другая традиция: учительница раз в неделю делала урок презентаций. Дети на этот урок приносили книгу, которую прочитали, и рассказывали о ней. Такие небольшие традиции, которые учитель может ввести, очень важны.