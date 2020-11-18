Несмотря на пандемию и стремительное увеличение количества больных коронавирусом, украинские школьники продолжают учиться в учебных заведениях. Почему же власть не закрывает школы на карантин?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий заверил, что в украинских школах немного учеников и учителей болеют COVID-19, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

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По его словам, власть должна позволять традиционное обучение в школах и садах, а закрывать их надо только в самых критических ситуациях. И поскольку в школах болеют менее 1% учащихся и работников учреждений, то дети пока продолжают учиться, и изменений не планируется.

В то же время он напомнил, что коронавирус отличается от других вирусных болезней длительным инкубационным периодом. "Самой опасной эта болезнь является за два дня до того, как появляются первые симптомы. Поэтому существует большая вероятность, что в семье все переболеют коронавирусом", – сказал Радуцкий.

По мнению председателя Комитета ВР по вопросам здоровья, зимой Украину ждет увеличение количества заболеваний. "Пандемия закончится тогда, когда завершится разработка и регистрация вакцины и начнется вакцинация населения. Мы на этом пути", – добавил он.

Когда в Украине будут закрывать школы на карантин

Отметим, что правительство назвало условия для закрытия садиков и школ:

запрещается посещение садов, школ и учреждений дополнительного образования только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больными находится более 50% учащихся и персонала заведения.

запрещается посещать учебные заведения группами более 20 человек.

Важно! В Украине коронавирусом заболели за последние сутки, 17 ноября, более 12 тысяч человек. Общее количество инфицированных COVID-19 в стране выросло до более 570 тысяч, умерли – около 10 тысяч украинцев.

Поэтому власти просят администрации учебных заведений следить за тем, чтобы все участники учебного процесса соблюдали меры безопасности.