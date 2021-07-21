Почему в школах существует буллинг и как этого избежать: методы для учителей

По результатам исследования ЮНИСЕФ, 67% украинских детей сталкивались со случаями буллинга в возрасте 11 – 17 лет. А еще 44% школьников игнорировали его, потому что им было страшно за себя. Почему возникает буллинг и как этого избежать – читайте в статье.

Буллинг вредит физическому и психическому здоровью трех сторон процесса: жертв, нападавших и свидетелей.

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История возникновения буллинга

Понятие "буллинг" переводится как "запугивание, травля". Кембриджский словарь английского языка объясняет его так: "оскорблять, запугивать кого-то, кто является меньшим или менее влиятельным", "принуждать другого человека к нежелательным действиям".

Ученый Дан Ольвеус в 1978 году ввел понятие "буллинг". Он провел собственные исследования агрессивности детей, в частности наблюдал за "мальчиками для битья" и "школьными хулиганами".

В то же время в Украине кардинальные изменения по буллингу произошли в 2018 году – это явление было закреплено законодательно. Закон расширяет понятие буллинга:

От буллинга могут пострадать: дошкольники, ученики, школьники и студенты, педагоги детсадов, школ, учреждений высшего образования и все участники образовательного процесса и родители.

Буллингом является насилием против несовершеннолетних или малолетних лиц или насилие, совершенное ими в отношении других участников образовательного процесса.

Также это могут быть случаи экономического и сексуального насилия, насилие с применением средств электронных коммуникаций.

Признаки буллинга

Почему буллинг – это не просто ссора? ЮНИСЕФ определяет буллинг как нежелательное, агрессивное поведение школьников с целью запугивания, демонстрации силы, унижения.

Вот некоторые признаки буллинга, которые отличают его от обычной ссоры:

всегда есть три стороны участников: агрессор, жертва и наблюдатель;

может возникать неожиданно, когда ребенок оказывается в ситуации преследования или сам присоединяется к агрессору;

негативно влияет на физическое и психическое здоровье всех участников;

сопровождается реальным физическим или психологическим насилием: жертву дразнят, шантажируют, бьют, запугивают, высмеивают, унижают и тому подобное;

если произошло однажды, может повторяться снова и снова; ребенку трудно противостоять буллингу самостоятельно;

у обидчика нет раскаяния, действия буллинга осознаны.

Почему возникает буллинг

Причины появления травли исследователи объединяют в четыре группы.

Личностные причины, то есть индивидуальность физического, психического, интеллектуального развития ребенка, его внешность, состояние здоровья, национальность и др. могут вызвать травлю в отношении него. Любая «инаковость» может быть высмеяна окружением.

Причиной буллинга часто становятся расстройства или нарушения в развитии ребенка. Например, дети с психологическими особенностями: расстройствами поведения, биполярным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством, синдромом гиперактивности и тому подобное.

Часто дети могут травить из-за того, что желают самоутвердиться и завоевать авторитет в глазах коллектива одноклассников, чтобы их боялись и уважали. Буллят и из-за зависти к успешным сверстникам (в том числе, из-за крутых вещей, одежды, гаджетов и тому подобное).

Семейные причины, например, когда не налажены близкие отношения, нет должной коммуникации между родителями и ребенком, не уделяют ему внимания, и поэтому он не может поделиться своими проблемами.

Есть случаи, когда авторитарный стиль родительского общения дома школьники переносят в коллектив. Родители слишком контролируют, кричат из-за оценок, часто ругают и тому подобное.

Эксперты признаются, что если дома есть насилие, то ребенок копирует поведение взрослых и может сам стать обидчиком или жертвой.

Социальные причины – человеческая неравенство, нетолерантность общества, культурные нормы, общественные стереотипы, неконтролируемое информационное пространство (интернет, СМИ, игры, фильмы и др), которые влияют на сознание и шаткую психику несовершеннолетних.

Факторы среды, из-за которых может возникнуть буллинг:

игнорирование проблем учреждением образования;

если учитель выделяет кого-то из учеников;

авторитарный стиль обучения провоцирует низкую самооценку, агрессивность, психологическую самозащиту школьников;

отсутствие контроля детей во время перерывов, в столовой, раздевалке и т. д;

сексуальные отношения среди учеников / учениц становятся основанием для травли.

Виды буллинга:

психологический (нанесение психологической травмы: оскорбления, угрозы, запугивание, распространение оскорбительных слухов, изоляция, игнорирование, манипуляции, шантаж);

физический (пинки, удары, толкания, задевания, пощечины, подножки, телесные повреждения);

экономический (кражи, повреждения вещей и одежды, вымогательство денег или еды, или других предметов, принуждение украсть);

сексуальный (непристойные движения, взгляды, жесты, прозвища, распространение оскорбительных слухов, съем и распространение видео с переодеванием, сексуальные шутки и угрозы);

кибербуллинг (травля и унижение с помощью электронных устройств, в частности мобильных телефонов, интернета).

Как избежать буллинга в школе

Решающая роль в борьбе с буллингом в школах принадлежит учителям, которых должны поддерживать администрация, родители, общественность и тому подобное.

Лучшей профилактикой буллинга будет такая организация работы, чтобы наладить доверительные отношения между учениками и в их взаимоотношениях с педагогами.

Методы, которые помогут избежать буллинга:

Анонимный опрос

Чтобы предотвращать конфликты, учитель должен выявить, есть ли дети, которых игнорируют одноклассники, с которыми не хотят общаться и которых буллят.

Для этого можно провести небольшой анонимный опрос. Суть метода заключается в том, чтобы каждый ученик выписал на бумаге фамилии четырех детей, с которыми хотел бы сидеть рядом, плюс фамилию своего лучшего друга.

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Анализ результатов опроса покажет, с кем из учеников не хотят общаться (потому что ни один его не записал), кто является агрессором, кто жертвой, а кто неформальный лидер.

Метод "горячий стул"

Учитель садится на стул, а дети спрашивают личную информацию. Чем больше они будут знать, тем больше будут доверять. Или учитель и ученики по очереди садятся на стул и продолжают определенную фразу, например, "меня раздражает ...", "я злюсь, потому что ...".

Дни ученического самоуправления

Смена ролей позволяет понять друг друга, поставить себя на место другого. Дети готовятся к урокам, выполняют обязанности учителей и тому подобное.

"Ящик доверия"

Анонимные ящики, отдельные для школьников и учителей, которые дадут возможность свободно высказаться, к примеру, что нравится, что хотелось бы изменить и др.

Коллективные конкурсы и упражнения

Можно провести конкурс "чем мы похожи" – найти общие черты между учениками, сделать коллаж из рисунков, где будут использованы все работы одноклассников, а также принять участие в совместной выставке, снять всем классом фильм на заданную тему и тому подобное.

Поощряйте детей делать то, что они любят, потому что это повышает доверие, помогает сдружиться и предупреждает травлю.