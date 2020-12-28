Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что идея об обучении с 5 лет появилась после общения с более чем 3 тысячами родителей.

Почему Шкарлет начал говорить об обучении детей с 5 лет

Он уверяет, что общественное обсуждение этой идеи началось не с того, что ему лично захотелось учить детей 5 лет. Шкарлет признался, что говорил об этом с психологами. Об этом он сказал во время интервью изданию "Украинское радио".

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По его словам, есть страны, где дети начинают учиться с 4 лет, если создать особые условия организации обучения. "Этот вопрос возник исключительно после общения более чем с 3000 родителей", – отметил Шкарлет.

Сколько должны учиться дети в школе

Министр образования убежден, что 12 лет обучения в школе – это тот базовый стандарт, который сегодня есть в мире.

Вопрос в необходимости 12-летнего образования является мировым и европейским образовательным брендом. 12 лет – это тот базовый стандарт, который сегодня есть в мире. И главное отличие между 11-леткой 12-леткой заключается именно в профилировании,

– рассказал Шкарлет.

К слову, ранее Шкарлет уже озвучивал идею о начале обучения с 5 лет. Однако некоторые эксперты не согласны с этим. Больше об обучении детей с такого раннего возраста – читайте здесь.