Многие родители уже не раз рассказывали о недостатках и проблемах дистанционного обучения, они даже писали петицию о запрете онлайн-образования. Почему же родители учеников так негативно относятся к дистанционному обучению – читайте в материале.

Издание "Украинская правда. Жизнь" пообщалось с экспертами и узнало, как изменить такое отношение родителей.

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Главные признаки, почему родителям не нравится онлайн-обучение

Страх

Кроме того, взрослые уже устали постоянно быть с ребенком дома. Теперь они хотят вернуться на работу или просто побыть наедине. Для большинства семей школа – это в первую очередь место, где находится ребенок, пока родители занимаются другими делами.

"Этот страх отступает, когда ребенок "не мозолит" глаза, а находится где-то в школе и учится чему-то полезному. Любые изменения этой привычной схемы вызывают тревогу", – пояснил психофизиолог Петр Черноморец.

Как это исправить? Петр Черноморец уверяет, что ребенок лет с 10-12 вполне способен оставаться один дома. Он может и позаботиться о себе, и учиться самостоятельно – достаточно иметь компьютер с интернетом.



Дети могут учиться самостоятельно / Фото "Общественное"

Знания

Кроме того, эксперты убеждены, что родители боятся, что качество онлайн-образования гораздо хуже очного обучения. К примеру, в дистанционном обучении родители видят главный недостаток, что дети не общаются со сверстниками. Эксперты говорят, что действительно, такие форматы обучения не являются полноценными взаимными альтернативами.

Как это исправить? Онлайн – это совершенно другой подход, который имеет и свои преимущества. Например, доступ для ребенка из любого региона к лучшим преподавателям.

"Также при необходимости для отдельных сложных тем можно найти репетиторов, которые готовы работать онлайн с небольшой группой детей за вполне доступные деньги", – отмечает эксперт.

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Социализация

Эксперты видят недостатком и то, что ребенок, который учится онлайн, не имеет живого общения со сверстниками. Вместо этого ученик находится в замкнутом пространстве, когда все члены семьи сидят на голове друг у друга". Это объективная проблема.

Как это исправить? По словам экспертов, школа – в принципе не лучшее место для социализации детей. Для этого оптимальное решение – кружки и секции по интересам.

"Если есть взрослый, который закладывает здоровую культуру общения, а дети приходят на занятия не из-за того, что их заставили – то это наиболее здоровый способ научиться общаться с людьми, а заодно отстроить собственные границы и собственную систему ценностей", – добавляют эксперты.