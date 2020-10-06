За последние годы в Украине уменьшается количество специалистов в сфере образования. Эксперты даже шутят, что вскоре профессию учителя занесут в Красную книгу. Почему же профессия педагога постепенно вымирает?

Сейчас все больше студентов педагогических университетов после завершения обучения не хотят учительствовать, передает издание Освітній портал.

Интересно Правительство приостанавливает повышение зарплат до 2022 года: в МОН подчеркнули, что на учителей это не повлияет

Эксперты говорят, что уже сейчас некем заменить каждого седьмого учителя, который планирует выйти не пенсию. А директора школ чаще всего ищут педагогов-предметников по таким дисциплинам: физика, математика, химия, украинский и иностранный язык.

Зато университеты признаются, что ежегодно наблюдаются постоянные недоборы на естественные специальности. К тому же, многие студенты после окончания обучения не идут учительствовать, а работают в несколько других сферах. Также многие выпускники выезжают за границу на заработки.

Поэтому уменьшается государственный заказ на учителей за последние годы. Так, в НПУ имени Драгоманова в Киеве в 2020 году на бюджет поступило более тысячи человек, но нет никаких гарантий, что они будут работать в школах.

А все из-за низкой заработной платы. Как рассказывают сами студенты, они пошли учительствовать в школу, если получали бы зарплату от 8 до 15 тысяч гривен.

По словам временного главы МОН Сергея Шкарлета, для покрытия дефицита педагогических кадров понадобится 42 года. В то же время там добавляют, что учителя почувствуют повышение заработной платы уже в 2021 году. Сколько будут получать педагоги – читайте здесь.