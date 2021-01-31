Ученые американских университетов провели исследование, в котором обнаружили связь между изучением нескольких иностранных языков и развитием когнитивных способностей.

Источник: Scientific Reports

Результаты исследования показали, что учится разговаривать минимум на двух языках в раннем детстве – полезно для развития внимания и умственной гибкости.

Интересно Украинцы могут бесплатно учиться на магистратуре или интернатуре во Франции: как принять участие

В эксперименте приняли участие 127 людей, которых поделили на две группы:

те, кто изучал несколько иностранных языков в раннем детстве;

в раннем детстве; те, кто изучал один или ни одного иностранного языка.

Группам предложили понаблюдать за картинками, которые сменяли одна одну на экране.

Оказалось, что мультиязычные участники быстрее замечают смену изображений. Кроме этого, они лучше контролируют свое внимание, легко переходят из одной картинки на другую.

Ученые связали эти свойства с тем, что таким людям приходится с детства собирать и обрабатывать большее количество информации.

Интересно Качественное дошкольное образование в Украине: эксперты рассказали о ECERS-3 для педагогов

Особенно преимущества заметны у тех людей, которые учились нескольким иностранным языкам в возрасте до трех лет. Находясь в несколько более сложной языковой среде, они обращают внимание не только на язык, но и на жесты и изменения в мимике других людей.

С детства они собирают больше визуальных данных и умеют лучше обрабатывать новую информацию.