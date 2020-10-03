Рисование, письмо от руки и набор текста на клавиатуре по-разному влияют на мозг ребенка. Но, как показывает исследование, наиболее эффективным для ребенка является то обучение, которое сопровождается письмом от руки.

Результаты исследования норвежских ученых показали схемы мозговых волн при различных занятиях, передает издание Newatlas.

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Ученые говорят, что активность мозга при наборе текста заметно отличалась как от письма, так и от рисования. И важно использовать все три вида проведения такой работы для укрепления различных нейронных связей мозга.

Так, эксперты уверяют, что хоть обучение письму от руки – это немного медленный процесс, но дети его должны пройти.

Сложные движения рук и формирование букв полезны в нескольких случаях. Если вы используете клавиатуру, вы используете одно и то же движение для каждой буквы. Рукописный ввод требует контроля над вашей мелкой моторикой и чувствами,

– говорит исследовательница Одри ван дер Меер.

Исследователи объясняют, что рисование и письмо от руки – это совершенно разные когнитивные задачи по сравнению с набором текста, и эти нейронные процессы должны одинаково развиваться в заведениях.

К тому же, психологи уже давно говорят, что полезно писать от руки детям. Почему?

Это развивает мелкую моторику

А в результате – развивает речь. Ведь во время письма от руки активизируются те центры мозга, которые отвечают за развитие речи. ⠀

Это улучшает навыки чтения

Ученые заметили, что дети, которые часто пишут от руки, быстрее и качественнее осваивают чтение, чем те, которые больше печатают на клавиатуре. ⠀

Это активизирует мыслительные процессы

Психологи заметили, что люди, которые пишут от руки, формулируют свои мысли лучше. Оказалось, что чем чаще мы пишем от руки, тем быстрее думаем.

Это улучшает память

Письмо от руки активизирует зону мозга, которая выступает фильтром информации, не давая запоминать лишнее. При письме мы сообщаем мозгу, что нужно внимательнее отнестись к этой информации.