Государственную итоговую аттестацию для школьников 4-х и 9-х классов отменили. И все потому, что в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом и не все дети сейчас учатся очно.

Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет, отвечая на вопросы во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады 19 марта.

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Отметим, что 17 марта Министерство образования и науки освободило от прохождения в 2021 году ГИА учеников 4 и 9 классов. Поэтому, в документе об образовании учеников, освобожденных от ГИА, необходимо будет сделать запись "освобожден(а)".

Почему отменили ГИА

Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.

Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме,

– заверил министр.

Что будет вместо ГИА для учеников 4 и 9 классов? Сергей Шкарлет заверил, что альтернативой ГИА для школьников сегодня являются текущие результаты контроля знаний. То есть ученикам выставят итоговые оценки в школе, без прохождения ГИА.

Важно! Вместе с тем все тестирования в пределах основной сессии ВНО-2021 пройдут в соответствии с утвержденным ранее графиком. Даты ВНО переносить или отменять не будут. Об этом заявили в Украинском центре оценивания качества образования.

Не уменьшится ли качество образования из-за отмены ГИА?

Министр образования ответил, что каждый квартал Государственная служба делает мониторинг качества образования. Шкарлет добавил, что информация о том, что в Украине на 72% провальная система дистанционного образования, не подтверждена.

По его словам, есть люди, которые не воспринимают онлайн-обучение, но в целом и МОН, и профильный комитет не ставили на один рычаг результаты дистанционного и очного обучения.

Для этого были реализованы несколько инструментов для выравнивания знаний студентов, в том числе "Всеукраинская школа онлайн", которая позволяет в полноформатном режиме обеспечить процесс обучения в школах и во время онлайн-обучения,

– добавил Шкарлет.

К слову, из-за стремительного распространения коронавируса многие украинские школьники сейчас учатся дистанционно или уходят на каникулы. Так, например, часть школьников уже перевели на "дистанционку" в Ивано-Франковске, Житомире, Одессе, Львове, Киеве, Черкассах и других областях.