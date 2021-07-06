Почему нужно повышать собственный уровень финансовой грамоты: 5 причин

Одной из немногих ежедневных реалий, которую мы все разделяем, является управление личными финансами. От вовремя уплаченной аренды жилья в 25 лет к попытке приобрести приморский домик в 65, деньги – то, что есть актуально всегда и для каждого.

Несмотря на то, что все остальные ежедневные потребности обычно являются естественными потребностями человека, балансировка собственных финансовых счетов – навык, которому нужно научиться. К сожалению, делать это привык не каждый.

Интересно Краудфандинг и "ангельские" инвесторы: 6 способов получить капитал для бизнеса

Почему финансовая грамотность является актуальной темой

Подобно тому, как умение читать помогает понимать надписи на дорожных указателях, письмо позволяет заполнить заявку на работу и т.д., финансовая грамотность так же дает возможность ориентироваться во многих жизненных процессах – контролировать свои деньги, избегать критических задолженностей и экономить на будущее.

Если перечитывание сухих информационных материалов или просмотр видеороликов на тему финансов выдаются скучным занятием, то все же советуем инвестировать небольшое количество времени в повышение уровня финансовой грамоты учитывая преимущества, которые этот навык дает.

Лучший сон

Хороший ночной сон очень важен для вашего здоровья, однако финансовое беспокойство и сложные денежные ситуации негативно влияют на нервную систему и часто не дают уснуть.

Результаты опроса Bankrate показали, что, в частности, в США 30% американцев не могут долго уснуть, беспокоясь о ежедневных расходах. Финансовая грамотность помогает решить эту проблему.

Готовность к непредсказуемым ситуациям

Если вы тратите весь свой заработок и живете от зарплаты до зарплаты, то вам вряд ли удастся с легкостью покрыть непредвиденные расходы.

Хороший уровень финансовой грамоты учит вас находить выход из непредсказуемых финансовых ситуаций, таких как внезапная поломка автомобиля, расходы на медицину, потеря рабочего места и тому подобное.

Финансово грамотные люди с легкостью покрывают непредвиденные расходы / Фото Unsplash

Умные кредиты

Быть финансово грамотным – это не только уметь управлять собственными деньгами, но и понимать, как работают банки и кредитные учреждения. Поняв показатель кредитного рейтинга, несложно будет оценить свои шансы получить ипотеку или кредит на дорогую покупку.

Следует рассматривать финансовое образование как метод расширения ваших прав и возможностей. Это поможет лучше оценивать типы и условия финансовых предложений на рынке.

Удачные сделки

Множество финансовых предложений, особенно кредитных, могут показаться очень привлекательными и выгодными. Финансовая грамотность позволяет трезво оценить необходимость и качество предлагаемых услуг, лучше перечитывать и понимать требования и нюансы денежных сделок.

Финансовая грамотность помогает лучше понимать договора / Фото Unsplash

Безопасное будущее

Раннее изучение основ финансов позволяет наслаждаться жизнью в будущем. В частности, вы научитесь понимать сложные проценты и начнете заботиться о росте вашего личного пенсионного фонда, который в старости позволит жить полной жизнью, а не выживать.

Повышайте свой уровень финансовой грамоты, выбрав методы обучения, которые вам больше всего подходят. Текстовые материалы советуем распечатывать с помощью принтеров, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.