С первых дней нового семестра у украинских школьников новое меню. Оттуда убрали все вредное, вроде колбас и сосисок.

К теме Что из нового школьного меню ученикам нравится больше всего и какими будут безглютеновые блюда

Почему не всем детям нравится новое меню

Некоторые родители говорят, что дети очень довольны новым меню и столовой. Однако есть школы, где ситуация кардинально противоположная: дети отказались есть, потому что еда стала не вкусной, ведь из привычных блюд убрали сахар и соль.

Один из создателей нового меню – шеф-повар и гастрореформатор Евгений Клопотенко написал в фейсбуке, что соль, сахар и хлеб можно использовать.

Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не правильно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно,

– сказал он.

Специалист Госпродпотребслужбы Галина Провизион рассказала "Украинскому радио", что планируется постепенное снижение количества соли до 1 - 1,5 грамм на один прием пищи. Употреблять можно только йодированную соль для приготовления пищи.

По ее словам, уменьшение сахара должно быть вдвое – до 7,5 грамма на один прием. Количество хлеба также должно быть уменьшено вдвое, а предпочтение будет отдаваться цельнозерновому.

Что говорят о меню родители

В комментариях к посту Евгения Клопотенко о питании недовольные родители пишут, что дети возвращаются домой голодными.

"В Одессе в садах уже убрали соль сахар вообще и хлеб. Считаю это бредом. Дети и так плохо едят, а еще и не соленое и не сладкое. Я не говорил, что там нужно прямо насаливать и килограммами сыпать сахар, но и убирать полностью тоже не вариант".

"Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром, запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающим немного картофелем и морковью. Что за диета для малышей.. Целый день голодные".

"Еще свекла вареная на терке натертая без соли и капли масла. Ни один ребенок не прикоснулся к пище, два ребенка вырвало".

Однако есть и родители, считающие, что такое меню очень полезно и вскоре дети научатся есть такие продукты.

"Я врач эндокринолог и все чаще встречаюсь с детским ожирением. Поэтому спасибо вам за вашу работу!!"

"Людям всегда не нравится что-то новое. Детям всем не угодишь даже дома. Повара преимущественно старой школы-ПТУ. Местные власти манипулируют ценами. Наберитесь терпения, несмотря на безосновательную критику. Удачи".

"Нужно начинать с себя, перестаньте покупать детям, кока колу, чипсы, чупа чупсы, Барни, у которых химатоз. Если есть обычную еду, то дети привыкают. Мои едят кашу овсяную с молоком без сахара и ничего, а если кто-то добавит сахар, не будут есть".

"Также желательно, чтобы учителя и мама/папа включились в процесс изменений в питании. Приготовили что-то из перечня дома, говорили о еде, которая подается в столовую".

Куда жаловаться родителям учащихся

Прежде всего Евгений Клопотенко советует родителям пересмотреть нормы нового питания (сделать это можно по ссылке). Если еда не соответствует прописанным там тезисам, это нарушение.

Если в вашей школе объявили, что там теперь составляют меню по Евгению Клопотенко. Вы можете посмотреть, какие блюда я разработал, как они выглядят и проверить, похоже ли оно на еду в вашей школе. Если есть несоответствия, то это нарушение,

– говорит повар.

Команда Клопотенко создала на основе разработанных рецептур детальные техкарты. Там есть фото блюд, пошаговая подготовка и другие подробности. Все в свободном доступе по ссылке.

Если родители обнаружили нарушения, то могут попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует – обращайтесь в ГППС. Для этого они создали специальный чат-бот в телеграме.

Кроме того, в марте 2022 года Евгений Клопотенко поедет в регионы, где будет подробно показывать школьным поварам, которым должен быть новый рацион.

Также за соблюдением норм нового школьного рациона будет следить Госпродпотребслужба. Если получат жалобы, будут ехать в школы, чтобы проверить пищевые блоки и меню.

Совет! Если у вас есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и отправляйте жалобу в Госпродпотребслужбу. На их сайте в разделе " Обращение граждан" есть все контакты и образец жалобы.

Что известно о новом школьном питании

С 1 января школы должны перейти на новое меню для учащихся – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, увеличено количество мяса, овощей и фруктов.

Как будут кормить учащихся в школе? В настоящее время предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности, бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции.

В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, орехами, сухофруктами и злаковыми батончиками, которые не будут содержать много сахара.

Минздрав опубликовал рецепты нового школьного меню. Список блюд и рецепты для приготовления в школах – читайте по ссылке.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, продукты с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

К слову, ранее эксперты выяснили, что больше половины школьников в 2021 году питалось ежедневно в школьной столовой, другая половина этого не делала из-за того, что им не нравится меню. Что едят школьники – читайте результаты опроса по ссылке.