Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что отменять третий год подряд государственную итоговую аттестацию означает углубить незнание качества украинского образования, которое с начала пандемии и так понесло существенные потери.

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Что известно об отмене ГИА

Украинцы создали петицию, в которой говорится, что в связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционки в областях следует отменить ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Мол, учащиеся получили мало времени для усвоения программы с такой формой обучения.

В течение недели петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь офис президента должен сообщить о начале рассмотрения. После этого у Владимира Зеленского будет 10 дней, чтобы рассмотреть петицию.

А уже 10 февраля в Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций был направлен на рассмотрение проект закона, предлагающий отменить ГИА для одиннадцатиклассников в школах.

Образовательный омбудсмен против отмены ГИА

Однако образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что в прошлых годах отмена ГИА для учащихся была вынужденным шагом в связи с эпидемической ситуацией.

Отменять третий год подряд этот важный инструмент оцениваний учебных результатов учащихся базовой и старшей школы, по моему мнению, означает углубить незнание качества украинского образования, которая с начала пандемии и так понесла существенные потери,

– объяснил он.

Горбачев обратил внимание на то, что одиннадцатиклассники этого года были выпускниками 9 классов в начале пандемии и также не сдавали тогда ГИА. То есть фактически их образовательные результаты на уровне базовой и старшей школы остаются не оцененными, и ни учебные заведения, ни государство не могут сравнить результаты их знаний до и во время пандемии.

"Мы не знаем, сколько продлится пандемия, и если ежегодно отменять ГИА для одиннадцатиклассников, даже если они сдают ГИА в базовой школе - это не позволит объективно оценивать полученные знания и понимать масштаб образовательных потерь", – добавил он.

По мнению Горбачева, часть выпускников-одинадцатиклассников сдают ВНО только по тем предметам, по которым они усиленно готовились, часть не сдают ГИА и ВНО вообще, поскольку не поступают в украинские вузы или планируют учиться за границей.

Не имея результатов ГИА, которые позволяют оценить качество знаний в абсолютном измерении, а не только в виде относительных рейтингов ВНО, мы теряем возможность иметь объективную картину потерь по стране,

– добавил омбудсмен.

Также он подчеркнул, что для системы образования важно после каждого уровня образования четко знать, чему научились наши дети, где в знаниях есть пробелы, чтобы понимать, что изменять в образовательной системе и методиках. ГИА в этом и помогает.

Омбудсмен обратился к МОН и депутатам

Поэтому Сергей Горбачев обращаюсь к народным депутатам и Министерству образования и науки с призывом еще раз тщательно взвесить все "за" и "против" и не отменять государственную итоговую аттестацию в 2022 году.

К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым нужно успешно пройти независимое внешнее оценивание, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык.

Текст публикации Сергея Горбачева:

В 2020-2021 годах отмена ГИА для соискателей образования была вынужденным шагом в связи с эпидемической ситуацией. Отменять третий год подряд этот важный инструмент оцениваний учебных результатов учащихся базовой и старшей школы, по моему мнению, означает углубить незнание качества украинского образования, которая с начала пандемии и так понесла существенные потери.

Стоит обратить внимание, что одиннадцатиклассники этого года были выпускниками 9 классов в начале пандемии и также не составляли тогда ГИА. То есть фактически их образовательные результаты на уровне базовой и старшей школы остаются не оцененными, и ни учебные заведения, ни государство не могут сравнить результаты их знаний до и во время пандемии.

Мы не знаем, сколько будет длиться пандемия, и если ежегодно отменять ГИА для одиннадцатиклассников, даже если они сдают ГИА в базовой школе – это не позволит объективно оценивать полученные знания и понимать масштаб потери образования.

Не имея результатов ГИА, позволяющих оценить качество знаний в абсолютном измерении, а не только в виде относительных рейтингов ВНО, мы теряем возможность иметь объективную картину потерь знаний по стране.

Для системы образования важно после каждого уровня образования четко знать, чему научились наши дети, где в знаниях есть пробелы, чтобы понимать, что изменять в образовательной системе, содержании образования, методиках. ДПА и есть тот инструмент, который позволяет оценить результаты.

Я всячески поддерживаю действия правительства и МОН, начавших организационную подготовку для проведения образовательных измерений: будут создаваться экзаменационные центры, планируется адаптация программного обеспечения и другие мероприятия. Но информация об уровне знаний украинских школьников нужна здесь и сейчас. Именно эту информацию предоставляет ГИА.

Поэтому обращаюсь к народным депутатам и Министерству образования и науки Украины с призывом еще раз тщательно взвесить все "за" и "против" – и не отменять государственную итоговую аттестацию в 2022 году.