Молодые учителя Ярослав Высочанский, Инна Рахмистрюк и Анастасия Беляева поделились собственными историями о том, как они учительствовали в маленьких селах, чему научились и как налаживали связи с детьми.

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"Дети должны видеть, что учитель – такой же человек"

Так, Ярослав Высочанский говорит, что в столице ему отказывали в работе и предлагали подождать 5–10 лет, потому что хотели "молодого инициативного с 25 годами стажа". Поэтому он в 23 года поехал работать в село на Киевщине.

В 2016 году я начал искать другие возможности, чтобы стать учителем. Знакомые посоветовали принять участие в программе "Учи для Украины". После отбора мы дополнительно учились в летнем институте. Это было особенно полезно для тех, кто не имел педобразования,

– говорит учитель.

Что известно о программе "Учи для Украины" Благодаря ней люди без опыта могут попробовать себя в роли педагогов, а школы в регионах могут найти учителя. Чтобы работать в школе, будущие участники должны пройти несколько этапов отбора, обучение по предмету, который хотят преподавать, ВНО, провести пробный урок, пройти подготовку по методикам преподавания, законодательной базе и тому подобное. Эта программа была начата в США почти 30 лет назад. Сейчас в ней принимают участие более 50 стран, а почти 60–70% выпускников остаются работать в сфере образования.

Так, Ярослав попал в небольшую школу №3 в селе Новые Петровцы Киевской области. Первое, что ему сказали: "Мы очень рады вас видеть, но с жильем помочь не можем". Поэтому он нашел пристройку, где вода и туалет были на улице, где и прожил 2 года. Учитель преподавал в 1–9 классах историю и заменял информатика в младшей школе.

Высочанский говорит, что школа – это о взаимоотношениях, в которых ты рассказываешь то, что интересует детей. Например, откуда приехал, почему здесь оказался, как тебя найти в инстаграме.

Я понял, что дети должны видеть, что учитель – такой же человек, как и они, а не робот, который пришел "засунуть в голову" историю или математику. В зарубежной педагогике есть понятие "friendly, but not friend". Такие отношения устанавливаются, когда ученики видят, что учитель не кричит, а помогает. Со временем им становится интересно,

– сказал он.

Кроме того, учитель на уроках пытался заинтересовать детей проектной деятельностью. Ученики выбирали тему, прорабатывали, а он выполнял функцию куратора или коуча, поддерживал и говорил, где можно найти информацию.



Ярослав Высочанский/ Фото НУШ

Учитель уверяет, что труднее всего было с родителями. Ведь у некоторых взрослых есть убеждение, что можно отдать ребенка в школу и получить "готовый продукт". Они часто приходят на родительское собрание ругать за плохие оценки.

"А на следующий день ребенок придет на урок и будет плевать в потолок, чтобы сделать учителю хуже. Потому что вчера его ругали за то, что родители увидели оценки. И это никак не стимулирует учиться", – уверен Ярослав.

Сейчас он и дальше работает учителем истории, искусства и частично педагогом-организатором в лицее Львова.

"Цель была – чтобы у детей появилась заинтересованность предметом"

А Инна Рахмистрюк в 2017 году окончила магистратуру в Могилянской школе журналистики. Тогда начался первый набор "Учи для Украины", и она решила стать учительницей. Так, в 23 года Инна поехала работать в школы Боярки (Киевщина).

Учительница начала преподавала зарубежную литературу, и столкнулась с проблемой, что не все готовы читать большие тексты и не все любят читать в целом. Поэтому поставила себе задачу, чтобы у детей появилась хотя бы какая-то заинтересованность предметом.

Я часто делала акцент на ролевых разыгрываниях текста, потому что это дает возможность даже тем, кто не прочитал, посмотреть, что происходило в произведении. Мы анализировали истории, думали, можно ли было поступить по-другому,

– признается она.

По словам Инны, они с учениками также развивали навыки креативного письма. Ведь сочинение ВНО надо писать всем, поэтому надо развивать высказывание своего мнения и поиск примеров в жизни.

Так, она вне класса организовывала киноклуб, где смотрели фильмы, также был кружок юного журналиста "Медиаморж". А еще учительница организовала профориентационные встречи для детей старшей школы, куда приглашала молодых специалистов.

Рахмистрюк уверяет, что больше всего она работала с классными руководителями. "Когда ты учительница, которая преподает один предмет раз в неделю, то трудно стать на тот же уровень, по которому дети воспринимают учителей, которые работают долго", – добавляет она.



Инна Рахмистрюк / Фото НУШ

Инна утверждает, что эти 2 года были стартом, чтобы дальше куда-то двигаться и вообще понять, нравится ли это ей. "После программы я поехала на год на волонтерство в Испанию, где занималась ассистированием на уроках английского в небольшом городке. Когда вернулась, еще год работала в частной школе на должности ментора класса", – рассказывает Инна.

"Дети обрадовались, что к ним пришел человек, который понимает их шутки и мемы"

Анастасия Беляева договорились о встрече со старшеклассниками в своей школе, чтобы рассказать им, какие есть пути, что можно найти, что изучить.

"Когда я пришла, то заметила, что школа никак не изменилась с тех пор, как я училась, и мне стало грустно. В соцсети мне попалась программа "Учи для Украины”, и я подумала, что могу попробовать что-то изменить", – рассказала она.

Так, Анастасия в 22 года попала в городок Теплодар (Одесская область).

Я преподавала украинскую литературу в 5–6 и 10–11 классах. Решила, что можно попробовать классно подавать ее. Например, мы устраивали "суд" над Лисом Микитой из "Фарбованого лиса" с пятиклассниками. Дети обрадовались, что к ним пришел человек, который может понять их шутки, знает мемы и тому подобное,

– заверила Беляева.

Девушке удалось сразу подружиться с детьми, хоть было нелегко. Потому что она молодая, ей было трудно держать границы. Мол, шучу вашими шутками, но она – учительница.

"Когда у меня были проблемы с учениками или я чувствовала, что что-то не так, то ходила на родительские собрания, рассказывала о детям, чем они классные, как можно было бы улучшить ситуацию. В то же время показывала графики, где отмечала, кто отвечает, где нарушается дисциплина”, – рассказала Анастасия.

И когда в следующем году она стала классной руководительницей и предложила вести кружок английского, ее идею поддержали. Также учительница говорит, что она гордится тем, что у нее были ученики, которые начали писать книги.

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Что было труднее всего? В городок она поехала сама, и в какой-то момент поняла, что ей трудно двигать что-то изнутри. Поэтому случались минуты отчаяния, но помогла поддержка друзей и общий чат с участниками программы.

Сейчас Анастасия Беляева работает в частной школе в Одессе учительницей украинского языка и литературы и тьютором.