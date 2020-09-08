Для многих учеников в школе математика – это очень сложный и нелюбимых предмет. Да, только некоторые дети имеют врожденный дар к математике, остальные преуспевает только благодаря упорному труду и правильной мотивации. Как же тогда заинтересовать детей математикой?

Учителя различных школ рассказали изданию "Украинская правда.Жизнь" о том, как учить детей, чтобы они полюбили математику в школе и знали ее.

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Не все могут стать экспертами по математике, но главная задача учителей – научить пользоваться математическими знаниями в жизни.

Почему многие учащиеся не любят математику? Сначала ребенок, когда только начинает изучать этот предмет, ничего не боится и не имеет нелюбви к математике.

А перестает любить только тогда, когда учитель в школе, а родители дома не поддерживают, а лишь "долбят", даже если у него не получается или не понимает, как выполнять задания. Так и пропадает желание учиться,

– говорит учительница Ольга Корниенко.

Зато учительница начальных классов в столичной школе Ольга Мирошникова уверена, что не способных к математике детей не бывает. По ее словам, следует помнить, что каждый ребенок имеет различные пути восприятия информации, и иногда некоторым ученикам нужно больше времени для освоения вычислительного навыка.

Что может сделать учитель

Приблизить математику к жизни ребенка

Учителя должны давать задачи на примере жизни детей. Например, создавать задачи по осуществлению покупок в магазине, расходов карманных денег, измерения собственного веса и роста и тому подобное.

Дети современного поколения являются чаще всего "визуалами"

Поэтому для детей важно, чтобы учитель разбирал задачи по частям, рисовал их или моделировал ситуацию. Также можно передвигать кубики и натуральные объекты. Главное, чтобы ребенок видел, что математика – это "иллюстрация" жизненных процессов, происходящих вокруг.

Задействовать различные каналы восприятия информации

Педагогам важно создать пространство математики в классе. То есть чтобы математика постоянно звучала в классе. Например, зрительные опоры, песни, рифмованные строки. Стоит показать связь математики с искусством.

Как научить младших школьников математике

Учителя уверяют, что есть несколько важных советов, которые помогут научить детей разбираться в математике. В частности, нужно приблизить математику к жизни ребенка.

Ведь ученик начальных классов не понимает, что такое три ряда деревьев по семь в каждом ряду, если он не гулял в саду или лесу. Также ему не надо взвешивать картофель и вычислять его стоимость, ведь кассир сам скажет результат. И здесь возникает проблема опыта.

Поэтому учителям нужно находить такие примеры деятельности, в которые встречались в жизни современного ребенка.

Кроме того, иногда проблема возникает и из-за родителей ребенка. Так, взрослые иногда нетерпеливые и сами решают пример за ребенка или говорят результат задачи. Родители пропускают момент, когда нужно поддержать, помочь и похвалить ребенка.

Кроме того, эксперты рекомендуют привить ребенку привычку, что все вокруг можно посчитать: пирожные на витрине, книги в библиотеке, свои машинки, пассажиров в автобусе или людей, гуляющих в парке и тому подобное.