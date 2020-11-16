В Украине частных школ всего 1%, зато в мире они очень популярны. Почему так и стоит ли Украине перенять иностранный опыт – читайте в материале.

Существуют страны, в которых большинство детей ходит в частные школы. Например, в Гонконге лишь каждый десятый ребенок ходит в государственную школу, передает издание "Освитория".

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К тому же, есть несколько видов частных школ:

религиозные школы с собственными программами, но государственным финансированием;

школы, созданные благотворительными организациями на грантовой основе;

частные школы с прямой государственной финансовой поддержкой;

маленькие частные школы, цены которых регулирует рынок образовательных услуг.

Например, в Нидерландах две трети школ – частные. Существует достаточно четкое разграничение по ценам и по цели обучения. Родители хорошо понимают, каким хотят видеть ребенка, когда отдают его в определенный вид школы.

Традиционное образование и подготовка к местному вузу обойдется родителям в частной школе совсем не дорого: от 300 евро в месяц. А уже интернациональная школа с преподаванием на английском или немецком языке и с планами учиться за границей – от тысячи евро. Классический пансион в английском стиле будет стоить от 4 тысяч евро в месяц.

Интересно, что там большинство детей учатся в школе уже с 4 лет. Детей приучают воспринимать школу не как место, где учатся или "отсиживают уроки", а как единую команду, центр общения.

А в Испании частное образование недешевое – от 3 тыс. долларов в месяц. Однако эти школы гарантируют поступление в университеты как своей страны, так и за границу. А элитные просят как минимум вдвое больше.



Частная школа за границей / Фото Pexels

Зато государственные школы в Испании, как здесь шутят, напоминают бомбоубежища из-за бронированных окон, высоких заборов, многочисленных замков. Классы переполнены, но помещения преимущественно отремонтированы, с удобной мебелью.

В каких странах государственные школы не популярны?

В Испании, Ирландии, Бразилии, Колумбии, Аргентине в частной школе учится каждый третий ребенок, а во Франции, Британии – каждый пятый. В этих странах в целом считается, что хорошее будущее обеспечить может только частная школа.

Однако если ребенку приходится идти в государственную школу, то там единственное требование к школе: "хранить" ребенка в безопасности. В некоторых странах (скажем, Германии, Франции) бесплатное государственное образование – не льгота, а обязанность. Поэтому если ученик не ходит на уроки, а родители не сообщают, по какой причине, уже через неделю домой может приехать полиция и отправить малышню в класс.

А в Британии – пропасть между уровнем образования в школах разных форматов. Бесплатные дипломы не стоят ничего, в то же время платные дипломы часто обеспечивают успех в жизни.

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Зато в Бразилии выучиться в частной школе дешевле, чем в государственной, если хочешь получить высшее образование. Однако даже после частных школ не все поступают в университеты, где конкурс 200 абитуриентов на одно место, а после государственных практически нет шансов. Поэтому родители нанимают репетиторов.

Почему родители выбирают частные школы, а не государственные

Опросы родителей доказывают, что чаще всего частную школу выбирают по следующим причинам:

Там ученики демонстрируют лучшие результаты. Репутация школы, подтверждающая то, что более высокие позиции в международных рейтингах учебных заведений занимают обычно частные школы.



В государственных школах некоторых стран не дают достаточно знаний для поступления в университеты – нужны дополнительные подготовительные курсы, репетиторы.



Частные школы более чувствительны к пожеланиям родителей, поскольку имеют большую свободу и не хотят потерять репутацию у клиентов.



Больше возможностей для самореализации и проверки способностей: там большой выбор дополнительных занятий и факультативов, которые позволяют ребенку дополнительно изучать определенный предмет.

Стоит ли Украине перенять иностранный опыт? По словам экспертов, частная школа обычно имеет определенные преимущества: больше свободы, большую мобильность и скорость реакции на запросы родителей и тенденции современного образования, большие возможности для создания материально-технической базы и для найма учителей.

Но перед решением, в какую школу отдавать ребенка, помните, что больше всего на качество образования влияют учителя. Важны три вещи: хорошо ли они знают предмет, владеют ли методиками и какая атмосфера в классе и школе в целом.