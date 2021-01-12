В Украине начали вводить электронные журналы и дневники в школах. Благодаря им родители смогут онлайн следить за успеваемостью учеников и видеть комментарии учителей. Однако не все эксперты поддержали такую идею Минобразования.

В частности, по мнению экс-руководителя Украинского центра оценивания образования, е-журналы вводятся для усиления тотального контроля за учениками и учителями. Об этом Игорь Ликарчук написал в Фейсбуке.

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Почему электронные журналы – это не совсем хорошая идея

Это контроль над учениками и учителями

Эксперт уверяет, что таким "кнутом", даже электронным, в МОН не заставят учиться тех детей, которые этого не хотят. К тому же, е-журналы могут используются для позорно-унизительного контроля за работой учителя, а это продолжение формирования отвращения к этой профессии.

Это возвеличивание оценки, а не мотивации

По словам Ликарчука, электронные дневники и журналы (как и бумажные) акцентируют внимание не на положительной мотивации к обучению, а на возвеличивании текущей оценки ученика, факта "был ли он в школе", домашних заданий и тому подобное. Но с качеством образования е-журналы не имеют ничего общего.

Это будет причиной конфликтов

Эксперт считает, что доступ к электронному журналу и дневнику важны для родителей типа "яжемать" и будет мощным "возбуждающим фактором" для постоянных конфликтных ситуаций в семьях или с учениками и учителями.

Единственное, что радует: родителей типа "яжемать" много, но такие не все. Умные родители никогда не будут делать проблемы для себя, детей и учителей из-за оценок. Так нужно ли им ежедневно получать информацию о таких оценках?

– пишет Ликарчук.

Ученики могут "взломать" такие е-журналы

Эксперт убежден, что с уровнем компьютерной грамотности наших учеников проблема их вмешательства в электронные журналы и дневники может стать очень серьезной.

"Если раньше порча бумажного классного журнала была ЧП местного масштаба, то с государственной системой электронного ресурса это уже будет уголовное правонарушение", – сказал он.

Ликарчук напомнил, что в интернете уже есть информация об уголовных делах в России по внесению учащимися изменений в оценки в электронных журналах.

До сих пор не отменили бумажные журналы

Уже есть решение о введении электронных классных журналов, но нет решения об отмене бумажных. И пока неизвестно, будут ли финансовые аудиторы во время проверок требовать бумажные журналы.

Ликарчук добавляет, что это означает, что учителя будут выполнять двойную работу. Это фактически двойная бухгалтерия, а здесь ошибки неизбежны, как и ответственность.

В общем я за электронные журналы, но только как цифровую форму учета выполнения учителем педнагрузки (для фискальных и контролирующих органов). Но я категорически против е-журналов, как общегосударственной формы учета и контроля за оценками и домашними заданиями учеников и работой учителей,

– заключает эксперт.

Что известно о введении в школах е-журналов

Минобразования начало бесплатно распространять сервис е-журналов среди школ, которые им еще не пользовались. Там отмечают, что сервис довольно прост в использовании и имеет дружественный интерфейс, через который организован доступ к разным страницам, в частности:

данные об учениках;

расписание уроков;

списки посещения;

домашние задания.

Эта информация будет вноситься учителями, но родители и ученики, с помощью логина и пароля, смогут получить доступ к ней.

Но родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.