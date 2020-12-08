В МОН уверяют, что роль иностранных студентов очень важна в образовательном процессе каждого учебного заведения. Ведь это не только престиж и инвестиции в экономику страны, это также обмен опытом. Ведь, согласно исследованиям, более 40% иностранных студентов выбрали украинские вузы из-за качества обучения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования привлекательности украинского высшего образования для иностранных студентов. Презентация исследования состоялась при участии заместителя Минобразования Андрея Витренко, сообщает пресс-служба МОН.

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Для чего проводили исследования? Главная цель исследования – выявить проблемы, связанные с интеграцией иностранных студентов в учреждения высшего образования Украины.

Мы должны бороться за хорошую репутацию: обеспечивать высокое качество обучения и создавать комфортные условия для прибытия, обучение и досуга иностранных студентов,

– отметил Андрей Витренко.

Результаты исследования об обучении иностранных студентов в Украине

Почему иностранные студенты выбрали украинские вузы

Более 40% иностранных студентов выбрали вузы Украины из-за качества обучения;

40-60% опрошенных иностранцев выбрали обучение в Украине из-за стоимости обучения;

35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине;

а 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран.

А на вопрос "Как иностранцы подавали документы на получение приглашения на обучение?" они ответили так: 73,03% воспользовались услугами рекрутинговых компаний, и только 1,12% непосредственно работали с сайтом ЗВО, который выбрали для обучения.

Как иностранцы узнали об Украине

по совету друзей – 50,7%;

через частную рекрутинговую компанию – 30,7%;

через сайт – 5,2%.

С какими препятствиями сталкиваются иностранные студенты? 72,3% имели проблемы с получением виз и других документов для прибытия в Украину. А 50% опрошенных хотят, чтобы произошло улучшение условий проживания в общежитиях.

Интересно, что от 1 до 3 месяцев иностранцы тратят на получение визы, чтобы приехать в Украину. А тратят на подготовку документов с целью получения визы от 500 до тысячи долларов.

Учитывая результаты проведенного исследования, Украинский государственный центр международного образования предлагает следующие меры: