Почему иностранные студенты едут на обучение в Украину и какие специальности выбирают

В 2021 году зарегистрировали более 65 тысяч приглашений для иностранных абитуриентов, которые хотят учиться в украинских вузах. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова отметила, что, несмотря на пандемию COVID-19, Украина остается одной из наиболее популярных стран в мире для получения высшего образования.

К теме Обнародовали новый рейтинг украинских вузов: кто попал в десятку лидеров

По ее словам, из-за сложностей, с которыми приходится сталкиваться иностранным абитуриентам во время оформления визы, а также публикаций в СМИ об обострении ситуации на границе с РФ, реальное количество иностранных студентов, которые выбрали Украину для обучения, к сожалению, меньше, чем количество зарегистрированных приглашений.

Почему иностранные студенты едут на учебу в Украину

Специалисты Украинского государственного центра международного образования спросили иностранных студентов, почему они выбрали Украину, и получили такие ответы:

качество образования – 43,5%,

стоимость обучения – 39,1%,

признание диплома на родине – 52%,

"я хотел учиться в Европе" – 52%,

возможность получения практического опыта – 34%.

Для англоязычных студентов (в частности, студентов из Индии, Нигерии, Турции) стоимость обучения является одной из основных причин выбора Украины, в то время как для иностранных студентов, которые учатся на украинском языке (в частности студентов из Марокко, Китая) решающую роль играет возможность обучения в Европе и признание диплома на родине.

На каком языке ведется обучение для иностранцев:

английском языке – почти 56%;

смешанная форма преподавания – почти 18%;

на русском языке – 16%;

на украинском языке – около 10%.

Шаповалова рассказала, что, в отличие от европейских, украинские университеты обычно не предоставляют стипендии иностранным студентам, и, согласно украинскому законодательству, во время учебы они не имеют возможности работать даже частично.



Почему иностранцы выбирают для обучения украинские вузы / Данные УГЦМО

Однако, стоимость обучения по медицинскому направлению в университетах стран ЕС намного выше, что привлекает иностранцев в Украину. Именно медицина является самой популярной специальностью, которую выбирают иностранные абитуриенты.

Какие специальности выбирают иностранцы

Наиболее популярными среди иностранных абитуриентов специальностями были:

222 Медицина – 11,7 тысяч заявлений;

073 Менеджмент – 5 тысяч заявлений;

051 экономика – 1,7 тысячи заявлений;

221 Стоматология – 824 заявления;

122 компьютерные науки – 792 заявления.

Обучением на подготовительных (языковых) курсах / факультетах интересовались 37 тысяч иностранцев, в основном из таких стран, как Нигерия, Марокко, Алжир, Индия, Пакистан и др.

Из каких стран студенты поступают в украинские вузы / данные УГЦМО

По словам эксперта, основными конкурентными преимуществами, которые обусловливают выбор Украины среди иностранных студентов, остаются соотношение качества и стоимости обучения, а также признание украинских дипломов за рубежом.

К слову, в Киеве официально начал свою работу Американский университет. Уже в марте в нем будут учиться первые студенты, а одним из преподавателей будет лауреат Нобелевской премии по экономике Вернон Смит. Что известно об обучении в этом вузе – читайте в статье.