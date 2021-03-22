Компании, которые предоставляют практически одинаковые услуги на рынке, часто имеют существенные различия в показателях прибыли. Это обусловлено рядом факторов, и главным всегда является уровень финансовой грамотности именно руководителей предприятий.

Финансовая грамота владельцев бизнеса предполагает углубленные знания по управлению ресурсами предприятия. Умение управлять деньгами обеспечивает рентабельность и эффективность работы компаний, а также надежную опору в принятии решений.

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Почему это важно

В конце 2019 года американская компания СВ Insights провела опрос среди бывших владельцев бизнеса, благодаря которому определила 20 самых распространенных причин провала и банкротства предприятий.

Основной причиной закрытия бизнеса 29 процентов респондентов назвали нехватку денег. Еще 18 процентов отметили, что были проблемы с внезапным повышением цен на первичное сырье и расходами на инструменты производства.

47 процентов бывших предпринимателей вообще не смогли назвать причин своего банкротства. Начиная собственное дело, на кону находится не только сам бизнес и финансы его руководителя, но и рабочие места наемных работников.

Главной целью любого стартапа является нахождение уникальной ниши и собственного места на рынке. Финансово грамотный предприниматель всегда сможет принять разумное решение, которое будет подкреплено его знаниями о деньгах.

Вероятность успеха таких проектов гораздо выше, чем в стартапов, руководители которых не знают даже основ финансовой грамотности.

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5 причин

Миллионам предпринимателей по всему миру все же удается удержать свой бизнес на плаву, даже не зная о различии между сложным и простым процентом в расчетах.

Однако, достичь гораздо лучших результатов и организовать эффективную работу они смогли бы именно благодаря повышению уровня собственной финансовой грамотности.

Бизнесмены, которые умеют правильно распоряжаться ресурсами и знают больше о финансовом рынке, получают в разы больше прибыли.

#1 Правильное бюджетирование

Прогнозирование в бизнесе – это то, чего невозможно сделать без бюджетирования. Финансово грамотный предприниматель следит за бюджетом компании целый год и достигает поставленной цели.

Если вы занимаетесь производством елочных игрушек, но вдруг поставщик сырья отказывается предоставлять свои услуги из-за нехватки материалов, то вы теряете возможность заработка, ведь не имеете заранее продуманной альтернативы.

Правильное бюджетирование позволяет спрогнозировать все возможные сценарии событий и помогает принимать срочные решения, как правильно действовать в непредвиденных ситуациях.

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#2 Кредитные деньги

Большинство бизнес-империй и даже целые страны живут за счет долгов. Правильно использовать кредитные средства, вовремя платить задолженность и управлять процессом можно только в условиях высокого уровня финансовой грамотности.

Кредиты не обязательно должны быть чем-то страшным, а наоборот – давать предприятиям ряд преимуществ. Руководители могут получить дополнительные ресурсы для закупки необходимого оборудования, транспорта или выплат зарплаты в трудные времена.

#3 Критическое мышление

Финансовая грамотность для предпринимателя является инструментом критического анализа. Реорганизация работы компании и повышения доходов напрямую зависят от умения сопоставлять доходы и расходы, разбираться в денежных потоках и финансовых коэффициентах, а также в отчетах бухгалтеров.

Совет! Напечатать всю отчетность следует с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Устройства просты в использовании и обслуживании, ведь печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

#4 Рентабельность бизнеса

Нельзя рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе, если вы управляете бизнесом без применения всех возможных финансовых инструментов.

Получив небольшие или временные победы, не стоит останавливаться на достигнутом. Множество стартапов часто сталкиваются с трудностями, когда на определенном этапе развития бизнеса просто не было профессионального руководства, из-за чего они и прекращают свое существование.

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#5 Лидерство и контроль

Без высокого уровня финансовой грамотности предприниматель не сможет эффективно управлять коллективом. Работники не будут воспринимать руководителя как лидера, если тот не умеет распоряжаться даже собственными деньгами.

Кроме того, существует множество примеров, как сами бухгалтеры и работники обманывали предпринимателей, воруя довольно крупные суммы денег. Владелец бизнеса даже не подозревал о том, что происходит, потому что не контролировал, куда движутся его деньги.

Финансово грамотные предприниматели всегда являются лидерами для своего коллектива и примером для подражания. Они вызывают уважение к себе и знают все о круговороте финансов компании.