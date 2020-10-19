В Верховной Раде заявили, что начальную школу и детсады не будут закрывать на карантин. Все потому, что именно таких учеников и дошкольников тяжелее всего учить дома.

Решение необходимо, ведь речь идет о детях, которые еще не привыкли учиться. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Наталья Пипа в эфире 24 канала.

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По ее словам, для дошкольников, учеников начальных классов и их родителей дистанционное обучение особенно сложно. Пипа отметила, что ученики 5 – 7 классов уже более адаптированы и смогут учиться дистанционно, если их область попадет в красную зону. Зато учеников младшего возраста родители не смогут оставить дома одних.

Кто будет решать, будет ли карантин

Несмотря на рекомендации Минздрава и Минобразования, окончательное решение по карантину будут принимать местное управление образования и директор школы. Как отметила Пипа, они лучше знают о посещаемости в конкретной школе, динамике роста или спада заболевания, а также о способности учителей обучать учеников дистанционно.

Мудрый руководитель школы наблюдает за ситуацией в Украине в целом и в области и прислушивается к родителям. Следовательно, он может принимать правильные решения,

– добавила депутат.

По мнению Пипы, в условиях пандемии возможность решать этот вопрос на местах является правильным решением.

Будут ли получать родители льготы или отпуск

Депутат отметила, что идею о предоставлении льгот для родителей уже обсуждали. Впрочем, возможности для ее воплощения еще не нашли. В каждой стране это проходит по-разному.

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Как отметила Пипа, эта законодательная база в значительной степени касается трудового кодекса, а вносить изменения в него непросто. Поэтому юридически удачный механизм решения такого вопроса еще не найден.