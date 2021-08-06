Почему детям важно учить стихи и как это влияет на развитие умственных способностей

С 4 или 5 лет ребенок может с легкостью выучить стихотворение. Ведь в таком возрасте дети уже хорошо говорят, отличают воображаемое от реальной жизни и учатся концентрировать свое внимание на одном деле.

Учителя отмечают, что существует более 30 методик, призванных помочь ребенку быстро выучить стихотворение, но не каждая из них является эффективной для всех, ведь все ученики – разные.

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Некоторые дети в 3 года уже помнят большие рифмованные строки, а некоторые и в 3 классе не могут выучить легкий стих. И иногда родители и учителя не настаивают на заучивании стихов, но это неправильная позиция.

Почему ребенку стоит учить стихи

Улучшение памяти

Чем больше ребенок учит стихи, тем лучше и быстрее запоминает другую информацию. Такой навык в начальной школе будет прекрасным основанием для хорошего запоминания материала на уроках в средней и старшей школе.

Начать изучение поэзии можно из легких коротких стихов, описывающих определенные действия ребенка: о пользе зарядки, важности гигиены, употреблении в пищу овощей и фруктов и тому подобное.

В процессе выполнения каждой процедуры просто рассказывайте эти стихотворные строки, и ребенок сам невольно будет их запоминать.

Обогащение словарного запаса

Для начала надо выбрать простые стихи, которые будет легко запомнить. Не давайте малышу сразу большие по объему произведения. Лучше меньше, но вдумчиво и результативно их изучить.

И обязательно спрашивайте у ребенка, знает ли он значение всех слов, и обсуждайте то, что непонятно. Такой диалог поможет получить словарный запас.

Развитие дикции

Родители или учителя являются примером для ребенка, поэтому они должны обращать внимание на свое произношение, дикцию и речь. Потому что если они сделают ошибку, ребенок будет повторять за ними неправильный вариант. Особенно будьте внимательны к ударениям в словах.

Формирование образного мышления

Чтобы сформировать образное мышление при изучении стихов, необходимо объяснить ребенку, что стоит сюжет поэзии представлять в своей голове.

Например, можно предложить создать мультфильм, в котором события будут развиваться в соответствии с текстом стихотворения.

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Кроме того, по словам учителей, стоит учить с ребенком стихи с поучительным и патриотическим содержанием. Они помогут ученикам понять определенные жизненные ситуации и имеют непревзойденный воспитательный момент.

И обязательно – при изучении стихов не забывайте об индивидуальных особенностях каждого ребенка. Есть ученики со слуховой памятью, а есть со зрительной. Когда работаете с классом, комбинируйте виды работ, чтобы детям было комфортно.