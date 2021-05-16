Эксперты по воспитанию, психологи Юлия Борисова и Людмила Петрановская рассказали, как родители должны реагировать на оценки учащихся и почему это на самом деле не так важно.

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Оценки воспитывают нарцисса

Психолог Юлия Борисова отмечает, что часто современность называют "эпохой нарциссизма". Такие люди страдают низкой самооценкой, их беспокоит страх, что люди увидят их непривлекательными или неудачниками. А иногда человек даже считает, что не достоин успеха, а его достижение – случайность.

По словам экспертов, украинцы очень зациклены на успехах ребенка и смотрят на обучение комплексно: учитывают спортивные победы, перспективы в профессии, которую чадо планирует выбрать, коммуникативные способности и тому подобное.

Например: Старшеклассник, который имеет высокие баллы в учебе, но больше ничем больше не интересуется, вероятно, станет гордостью семьи. Вместе с тем в США такой подросток будет вызывать беспокойство родителей.

Почему детям не стоит гнаться за высокими оценками

Взрослые часто поощряют хорошие оценки и ругают за плохие. Или демонстрируют ребенку, что любят его, только если в дневнике высокие баллы.

Из-за этого мальчик или девочка начинают подсознательно считать, что оценка – это не следствие проверки их знаний и умений, не свидетельство усилий и способностей, а такая себе стоимость,

– говорит Юлия Борисова.

Почему так? Потому что оценки не всегда указывают на старания. Например, некоторые учителя могут поставить плохую оценку только из-за забытой дома тетради.

Так, школьник растет и думает, что следует "продать себя подороже", создать образ, который можно оценить, а не кем-то стать. И исправить такое самоощущение, повысить самооценку во взрослом возрасте очень трудно.



Ученики пытаются получить лучшие оценки / Фото "Освитория"

Кроме того, родители мечтают, чтобы ребенок поступил в вуз, потому что это будет означать, что они – "хорошие родители". Украинцам почему-то важно дать ребенку высшее образование.

Слово "заставляю" лучше заменить на "мотивирую"

Семейный психолог Людмила Петрановская добавляет, что очень популярно сейчас слово "мотивировать" в воображении родителей – это только замена слову "заставлять".

"Раньше мамы и папы спрашивали: как заставить ребенка учиться и получать хорошие оценки? Сейчас они спрашивают: чем мотивировать? В этом слове уже заложен ответ: делать это с какой-то целью", – говорит психолог.

По ее словам, чтобы мотивировать ребенка изучать математику, следует сделать этот предмет и сам процесс обучения привлекательным. Ведь если ученику интересно, он чувствует себя успешным.

Однако сделать одинаково привлекательными и востребованными все школьные дисциплины – невозможно. Поэтому родители такими "мотивациями" будут силой пичкать ребенка знаниями, которые он выучит на время до контрольной, а потом забудет,

– заявила она.

Психолог утверждает, что на карантине дети, которые хорошо учатся, "ожили". Потому что их перестали таскать по кружкам, репетиторах, есть время заниматься тем, чем хочется.

Поэтому, по словам эксперта, если родители хотят, чтобы ребенок получил золотую медаль, их ожидания нереальны, а ответ "зачем" только один: это личные желания папы и мамы, а не ребенка.

Психолог добавляет, что плохая оценка – это не вина, а симптом, что материал не усвоен. Почему? Потому что:

непонятно,

ранее были пробелы,

плохое самочувствие,

не интересно,

конфликт с учителем,

тяжелые переживания, которые отвлекают и тому подобное.

И с этим надо разбираться.

У нас происходит смещение мотивации с цели на способ: интересуют оценки, а не обучение. Формальный признак, а не реальные компетенции. Иногда взрослых еще интересует аккуратно записанное домашнее задание,

– отмечает Людмила Петрановская.

И такая "гонка" за оценками плохо сказывается на учениках. Современные дети уже в начальной школе ничего не хотят делать в классе ради удовольствия, не на оценку. Или же страдают, если им ничего не поставили за урок.

Как это изменить

Психолог считает, что надо отпустить контроль за оценками и давать ребенку свободу.

Прежде всего – надо ходить в школу.

Если ребенку в школе невыносимо – надо тогда разобраться, что не так с коллективом или учителями.

Если есть конфликт – помогите ребенку или смените школу.

Если есть желание учиться, но пробелы – наймите репетитора.

Если ребенку вообще не подходит коллективное обучение – переводим на домашнюю форму обучения.

Кроме того, психолог советует родителям помогать с домашним заданием только тогда, когда их просят об этом дети, а не учителя.

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Что делать, если ребенок не хочет учиться? В таком случае задача родителей – донести до детей, что образование – это возможность и шанс. Научите ребенка организовывать себя, время, расставлять приоритеты, проверять информацию.

Родители должны сделать все, чтобы ребенок, который хочет учиться, имел такую ​​возможность: не считал, что что-то ему недоступно, что он не способный или предмет слишком сложный. Если преград нет, тогда скажите твое образование – твой выбор. Не хочешь – не учись, но ходи на занятия,

– заключает Людмила Петрановская.

Для чего просто ходить на уроки? По словам психолога, кого-то начнут донимать плохие оценки, и он возьмется за ум, а кто-то спокойно будет относиться и привыкнет.

Но есть и другие способы показать себя. Например, внешкольные занятия, но и они должны быть в радость.

И обязательно расскажите ребенку, что многие люди, которые получали низкие баллы в школе, становятся выдающимися личностями, художниками, учеными, прекрасными руководителями. Таких примеров – множество. И верьте в своих детей.