Почему дети теряют интерес к учебе и как это преодолеть: 10 советов для родителей

Едва ли не каждый ребенок сталкивался с проблемами в учебе. Они могут быть как незначительными, так и более серьезными – из-за неудач ребенок может отвлечься от образования и потерять к нему интерес. Как помочь школьнику вернуть желание учиться – в материале.

Важно наблюдать за тем, как ребенок учится и как себя чувствует. Хорошие отношения и обсуждение проблем могут предотвратить катастрофическое снижение успеваемости ребенка.

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Причины, по которым дети могут потерять интерес к обучению, разнообразны. На что стоит обратить внимание родителям и как помочь школьникам, рассказали эксперты по домашнему образованию и развитию ребенка Spielgaben.

Трудности с концентрацией

Проблема

Когда ребенку трудно усидеть на месте, сосредоточиться, читать или слушать, это, безусловно, может серьезно повлиять на его успешность и усвоение информации.

Часто дети с низкой концентрацией не могут заняться чем-нибудь последовательным, нормально реагировать на любые ситуации, завершить любую работу и даже найти друзей.

Низкая концентрация ухудшает успеваемость / Фото Unsplash

Решение проблемы

Помочь школьнику с низкой концентрацией можно с помощью игры. Можно записать ребенка в спортивную секцию – так ребенок сможет увидеть, что значит работать в команде, а также сможет выплеснуть энергию, которая мешает ему быть усидчивым.

Если проблема действительно серьезная, а ребенок не справляется со своей невнимательностью, следует обратиться к специалисту, который сможет урегулировать уровень концентрации и импульсивности.

Дискомфорт в окружении

Проблема

Школа и даже домашнее обучение могут стать триггером для ребенка. Школьнику может быть неудобно или некомфортно в окружающих его обстоятельствах. Причинами дискомфорта могут быть:

Шум

Неблагоприятное пространство для обучения

Нехватка нужного оборудования

Личные отношения между учениками

Некоторые факторы могут повлиять на обучение / Фото Unsplash

Решение проблемы

Ребенка следует обеспечить всем необходимым для учебного процесса. Убедитесь, что есть определенная зона для обучения и ее достаточно, чтобы стимулировать школьника и привлекать его к окружающей среде. Также следует обеспечить достаточное освещение и фиксированное место для обучения – так ребенок будет ассоциировать эту зону исключительно с получением знаний.

Если ребенка беспокоят отношения со своими одноклассниками, попытайтесь проговорить то, что его нервничает, и предложить рациональное решение проблемы. Если ученика оскорбляют в классе, следует обратить на это внимание учителя.

Нелюбовь к школьным предметам

Проблема

Никто не может обожать все предметы – кто тянется к литературе, а кому нравится физика. Однако игнорировать базовые знания, которые даются в школе – не самая лучшая идея для школьника.

Решение проблемы

Поощряйте ребенка изучать то, что его интересует, однако обратите его внимание на то, что все предметы важны. Например, если ученик не любит математику, то стоит говорить ему о том, что расчеты и умение считать понадобятся в будущем, даже если сейчас кажется, что предмет совсем не нужен.

Нелюбовь к предмету ухудшает успеваемость.

Отсутствие ощущения вызова

Проблема

Часто способные дети не испытывают трудностей с учебой, поэтому не прилагают усилия. Это может вызвать незаинтересованность в дальнейшем обучении. Такие ученики часто уходят от выполнения заданий, объясняя это тем, что им скучно.

Решение проблемы

Оптимальным вариантом будет дать ребенку более сложную задачу, чем обычно, или попросить об этом учителя – создать вызов ребенку, который с легкостью решает задачи.

Также можно установить задачи с конкретными временными рамками для их решения – предложить ребенку доказать, что он может решить все проблемы в рекордные сроки. Это поможет заставить мотивировать их и продвинуться чуть дальше.

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Неверие в свои силы

Проблема

Если предмет или тема слишком сложны для ребенка, он может потерять к ним интерес. Причиной такого поведения также может стать неудачный предыдущий опыт – получив "двойку" за предыдущую тему, ученик, скорее всего, изначально будет более критично настроен для выполнения следующих задач, аргументируя это тем, что это "не его предмет".

Потеря веры в свои силы плохо влияет на обучение / Фото Unsplash

Решение проблемы

Следует заинтересовать ребенка в дальнейшем обучении – создать мотивацию, которая могла бы сохранить концентрацию ребенка. Предложите учителю дать ребенку задачи, которые не будут ни трудными, ни слишком легкими. Возможные для ученика задачи помогут сохранить его интерес и повысить его уверенность.

Ученик демотивирует распределение вознаграждений

Проблема

Оценка работы школьника может сильно повлиять на его желание учиться. Если ребенок не будет чувствовать, что оценка – заслужена или достойна приложенных усилий, он, скорее всего, будет меньше заинтересован в работе. Также на производительность может повлиять ненужность информации, которая появляется в тестах или заданиях.

Решение проблемы

Учителям следует убедиться, что они вознаграждают усилия школьников должным образом и что вознаграждения распределяются в соответствии с задачами, поставленными перед детьми.

Если ученик не выполнил установленные критерии, которых он должен достичь, следует поощрить его и пересмотреть работу более увлекательным и интересным способом.

Плохие оценки снизят желание школьника учиться / Фото Dalia Maeroff

Особые потребности ребенка

Проблема

Дети с интеллектуальными, когнитивными, поведенческими, психическими проблемами и проблемами развития могут испытывать:

Нарушение сна

Боли в животе

Головные боли

Диарею

Возбужденное и агрессивное поведение

Отстранение, потерю уверенности и самооценки

Тревогу и депрессию

Эти факторы могут негативно повлиять на концентрацию и усидчивость, а также усугубить психологическое состояние ребенка.

Решение проблемы

Важно определить, есть ли у ребенка проблемы такого рода. Стоит обратиться к специалистам, если у школьника все же есть определенные проблемы. Профессиональная помощь может улучшить успеваемость ученика и привлечь его к обучению.

Некоторые ученики нуждаются в дополнительной помощи / Фото Unsplash

Ребенок не смог достичь цели

Проблема

Иногда ученику просто не удается добиться чего-то, как бы он ни старался. После поражения ребенок может утратить желание учиться.

Решение проблемы

Не стоит выражать негативные комментарии относительно детской неудачи – лучше поощрить школьника сосредоточиться на предметах, в которых он действительно может добиться успеха.

Покажите, что неудачи – не конец света / Фото Unsplash

Плохие отношения с учителями

Проблема

Не все люди могут хорошо контактировать – и отношения между учеником и преподавателем не исключение. Из-за конфликтов ребенок может принципиально отказываться выполнять задания.

Плохие отношения с учителем не улучшают обучение / Фото Freepic

Решение проблемы

Следует проговорить с ребенком проблему и попытаться помочь рациональным советом, как лучше взаимодействовать с учителем. Можно предложить ученику взглянуть на конфликт с другого ракурса и найти решение проблемы вместе.

Стиль работы не подходит ребенку

Проблема

Обучение для каждого ученика происходит по-разному, поэтому подход, используемый в школе, может не подойти ребенку.

Решение проблемы

Если ребенок учится в школе, следует поговорить с учителем о трудностях, которые испытывает школьник во время учебы, и почему. Следует попытаться найти способ совместной работы, чтобы ваш ребенок стал активным учеником, а не пассивным.

Следует найти подход к ребенку / Фото Unsplash