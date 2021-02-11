Проблемы с обучением детей беспокоят многих родителей. И если некоторые дети могут побороть это, то другие – из-за нехватки сил, мотивации или реальных проблем в обучении совершают самоубийство.

Так, недавняя история 13-летней японки, которая покончила с жизнью, всколыхнула весь мир. Девушка однажды утром оделась и пошла на уроки. А уже вечером ее нашли мертвой возле многоэтажки. Эксперты предполагают, что все из-за обучения.

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Почему одним детям нравится учиться, а другим – нет

Профессор института нейронаук университета Калифорнии Сильвия Бандж уверяет, что никто не вывел универсальной формулы, почему один школьник с жаром проводит дни и ночи за книгой, а другой – не хочет учиться.

По словам исследовательницы, в мире нейронаук мотивация – это результат передачи сигналов нейронов из определенных областей мозга в другие. Это вызывает выброс химических веществ в области, которые объединяют эмоции, память и чувство удовлетворения или награды.



Мотивация детей к обучению / Фото mamazone

Ученые Гарвардского университета выделяют два типа мотивации: один направлен на ожидаемое вознаграждение, а другой – на осторожность. "Мы можем быть мотивированы или на поиск удовольствия или на избежание опасности", – говорит Сильвия Бандж.

Интересно, мотивирующие переживания вызывают дофаминовый всплеск, который сигнализирует о предвкушении удовольствия.

Как только основные потребности детей удовлетворены, они получают внутреннюю мотивацию от исследования, активного участия в играх и достижения успеха от выполнения любой задачи – будь то стук ложкой, или решение примеров,

– добавляет эксперт.

Итак, дети, находящиеся в безопасной, благоприятной и предсказуемой среде, развивают здоровые системы мотивации, опирающиеся на баланс желания и симпатии.

И наоборот, если дети не имеют поддержки от родителей или окружающих, у них низкий уровень мотивации. Как правило, именно подростки особенно чувствительны к отрицательной обратной связи. А чрезмерный стресс и отсутствие позитивных социальных связей могут поколебать систему мотивации.

Самоубийства среди школьников Японии

В СМИ часто говорят о круглосуточном обучении вокруг японских учеников – мол в этом государстве такое жесткое образование, ученикам и выспаться нет времени.

Действительно ли образование в Японии такое жесткое? Школа там отвечает за образование хорошо воспитанных детей с интеграцией правильной морали и физической силы, которые делают правильные суждения, и гуманных и щедрых детей, которые солидарны с обществом.

Но в то же время давление образовательной системы в Японии неизмеримо выше, чем в странах Европы. "Когда ребенок вступает в начальную школу, он учится новым ценностям", – говорит эксперт.

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В Японии считают, что большинство детей в начальной школе должны стремиться к упорству, быть благодушными, сильными и здоровыми, а также усердно учиться.

Учителя там учат детей прилагать максимум усилий. Также от учеников ожидают как поддержки друг друга, так и критики тех, кто недостаточно старается.

Четыре основные цели морального учебного плана в Японии:

усердие,

выносливость,

умение принимать решения в трудных делах,

искренняя преданность делу.

"Классный руководитель определяет рамки для правил работы в классе. Применение правил зависит от учеников классного сообщества и их отношений с коллегами", – добавляет директор школы Хироказу Осако.

А профессор университета Хоккайдо говорит, что в Японии от депрессии страдает каждый 12-й ученик начальной школы и каждый 4-й – средней. Именно депрессия, по мнению исследователя, становится причиной большого количества детских самоубийств.

В предсмертных записках детей можно прочитать: "боюсь экзамена", "отругала учительница" и другие. Бывают и другие причины. Из-за травли одноклассников ежегодно в Японии совершают суицид примерно полторы сотни школьников.