Детский психолог Елена Шамрай рассказывала, почему дети не хотят делать домашнее задание и что с этим делать.

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Почему ученики не хотят делать домашку

Ребенок верит в собственную лень

Эксперты утверждают, что за ленью скрывается какая-то конкретная причина. Одна из них – когда родители или учителя постоянно твердят: "Не надо лениться" или любую неудачу объясняют: "Ты ничего не хочешь делать".

Из-за этого ребенок начинает верить, что он просто от рождения ленивый. "Есть такой феномен: если от человека чего-то ждут, он так меняет поведение, что ожидания сбываются", – говорит Елена Шамрай.

Что делать? В таком случае родителям и учителям надо внушать обратное. Повторяйте ребенку, что в душе он – трудяга, ищите доказательства. Вспомните, как малыш помогал вам, что-то делал с воодушевлением и длительное время.

"А потом попробуйте перенести положительный образ трудяги на работу над домашним заданием. Мол, такому настойчивому ребенку здесь задач – на полчаса", – советует эксперт.

У ребенка неравномерная работоспособность

Когда-то ленивыми называли в школе многих выдающихся людей – гениального ученого Альберта Эйнштейна, изобретателя Томаса Эдисона, будущего лауреата Нобелевской премии по физике Вильгельма Вина и других.

Возможно, проблема вашего ребенка – не равнодушие к домашке, а в асимметрии полушарий мозга, когда значительно активнее правая. Люди с образным мышлением вносят свой вклад в искусство и науку, но такой ребенок не способен жить по графику.

Школьное расписание для такого мальчика или девочки – тяжелое испытание, от которого дома хочется отдохнуть. Именно от планов и временных рамок, а не от интеллектуальной деятельности,

– говорит психолог.

Что делать родителям? Однообразная деятельность таких детей утомляет и эффективность снижается. Поэтому, пусть ребенок переходит с одного дела на другое – решил два математических примера, выполнил грамматическое задание по языку, и снова математика.

Главное, чтобы внимание переключалось между различными видами учебной деятельности, а еще нужен отдых каждые 45 минут, когда ребенок двигается, ходит, выходит на балкон подышать воздухом.

У ребенка конфликты в школе

Буллинг, ссоры с одноклассниками, конфликт с учителем – все это может привести к тому, что школа "вызывает аллергию".

В течение дня на занятиях ребенок как-то держится, но дома учебники напоминают о мучительных переживаниях, поэтому исчезает чувство защищенности. Поэтому малыш бессознательно пытается избавиться от любого упоминания о школе,

– пояснила Шамрай.

Что делать родителям? Установить доверительные отношения и искренне обсудить с ребенком то, что происходит в школе. Лучше неформально расспрашивать о школьных буднях, интересоваться отношениями ребенка с одноклассниками, чтобы вовремя понять, если что-то случится.

"В любом случае проверьте эту версию. Если ребенок откровенно и радостно рассказывает о школьной жизни, то вычеркните эту причину. Если же подтвердился факт конфликта или буллинга – следует разбираться, и не только с ребенком", – отметила психолог.

У ребенка скрытая гиперактивность

Такой ребенок не отличается от сверстников. Интеллект в норме, по комнате не бегает, со школьной программой справляется. Но любой внешний раздражитель (новый предмет, человек, шум) выбивают такого ученика из колеи.

Делал уроки, отвлекся на звонок друга... Вернулся уже не к тетрадям, а начал убирать в комнате, будто забыл, что делал. Если таких стимулов много – быстро устает, но не может остановиться, отдохнуть,

– рассказывает эксперт.

Что делать? Отличить скрытую гиперактивность сможет только специалист, поэтому стоит обратиться к неврологу. При правильном подходе в подростковые годы ребенок может "перерасти" проблему.

Хотите, чтобы ребенок доводил дела до конца? Правильный рецепт – больше физической активности, прогулок на свежем воздухе. Сначала отправьте во двор, а потом напоминайте о домашнем задании. Такому ребенку надо физически устать, чтобы сосредоточиться на одном деле.

Ребенок отстал по программе

Есть ситуации, когда ребенок откладывает выполнение любого домашнего задания, а если заставлять – его настроение резко падает, могут начаться слезы и сетования. Это может быть из-за отставания ребенка по программе.

Почему в знаниях ребенка могут быть пробелы по всем предметам? Он мог:

болеть длительное время,

прогуливать уроки,

ему вообще нужен медленный темп обучения и дополнительные объяснения,

поменялась школа или с начальных классов ученик перешел в базовую школу, где высокие требования.

Что делать? Помогать ребенку наверстать упущенное. Например, можно договориться с учителем о индивидуальных занятиях, нанять репетитора или родителям самостоятельно помочь ребенку.

Важно понимать одно – пока школьник не овладеет тем, что проходили ранее, можно не требовать от него успехов и хорошо выполненных задач в настоящее время. Ребенку придется работать вдвое больше: и старый материал изучать, и текущее домашнее задание делать,

– заверила Елена Шамрай.

И пообещайте не делать негативных замечаний, пока ваш школьник не догонит по программе одноклассников.

К слову, в разных странах отличаются подходы к домашней работе. Чем похожи, а чем отличаются домашние задания в Украине и США – читайте в материале.