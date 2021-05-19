Исследования показывают, что работники, которые переживают финансовые трудности, в пять раз чаще не выполняют своих ежедневных обязанностей и имеют плохие отношения с коллегами. Эксперты называют 5 причин, почему предприниматели должны обсуждать тему денег с наемными работниками.
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Эффективность труда
В интересах каждого владельца бизнеса должно быть снижение финансовой напряженности среди подчиненных. Основательница компании Workforce Buddy Энн-Мари Хэдли рассказывает, что сложные денежные ситуации наемных работников негативно влияют не только на их психическое здоровье, но и существенно снижают эффективность работы целого предприятия.
Кроме этого, сложное финансовое положение заставляет людей втрое чаще искать вакансии в других компаниях, повышает текучесть кадров и увеличивает расходы предпринимателей на набор и обучение нового персонала.
Финансовый стресс снижает эффективность работы / Фото Pexels
Система расходов
Часто на предприятиях наемные работники вынуждены оплачивать расходы бизнеса из собственного кармана. К примеру, во многих компаниях существует практика отправлять людей в командировки, и только потом возвращать им деньги за поездки.
Основательница Форума финансового благополучия Клэр Сил рассказывает, что множество работников не могут оплачивать такие командировки из собственного кармана, и им неудобно сообщить об этом руководство. Такая практика приводит к дополнительному стрессу и формирует у людей негативное отношение к компании.
Финансовое образование
Хотя финансовое образование должно начинаться с молодого возраста, в школах и вузах до сих пор отсутствует обучение финансовой грамотности.
Несмотря на то, что работодатель не должен вмешиваться в личные финансы подчиненных, в интересах бизнеса является помочь работникам в принятии лучших финансовых решений, внедрить полезные инструменты и обучения, в частности сбережениям и денежным накоплением.
Это снизит уровень финансового напряжения и повысит производительность труда коллектива.
В интересах работодателя повышение уровня финансовой грамоты коллектива / Фото Pexels
Коммуникация
Финансовое образование начинается с открытого общения и обсуждений. Клер Сил предлагает бизнесменам сделать первый шаг к разрушению табу на темы денег, организуя тренинги и встречи, где старшие коллеги искренне рассказывают о собственных финансовых ошибках. Это поможет улучшить коммуникацию внутри коллектива и выстроить единую команду.
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Прозрачность зарплаты
Повысить финансовое благосостояние работников невозможно, если у них нет доверия к руководству. Многие компании скрывают уровень зарплат, что заставляет людей сомневаться в объективности их доходов за выполнение той или иной работы.
Прозрачность и открытое обсуждение зарплат позволяет понять коллективу, что работать нужно на результат, чтобы достичь больших доходов и подняться по карьерной лестнице.