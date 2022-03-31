В МОН подчеркнули, что сейчас дорабатывается механизм сдачи нового экзамена.

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Почему нужно обязательно зарегистрироваться на ВНО

Однако для организации экзаменов требуется подтвержденная информация о потенциальных участниках испытаний. Такую информацию о поступающих МОН будет брать из базы регистрационных данных потенциальных участников ВНО.

Поэтому, если вы планируете поступать в вуз в 2022 году, вам нужно обязательно зарегистрироваться для участия в ВНО, в частности создать регистрационную карточку и отдать ее руководителю учебного заведения или прислать в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Только тогда абитуриента зарегистрируют для участия во вступительных испытаниях.

В Украинском центре оценивания качества образования также подтвердили, что пока неизвестно, какие экзамены и в каком формате нужно будет сдавать абитуриентам, но для организации любых экзаменов нужно точно зарегистрироваться.

В то же время, если вы в этом году заканчиваете 11 класс и еще не зарегистрировались для участия в ВНО (даже не создали регистрационной карточки), нужно это сделать до 9 апреля. Создать регистрационную карточку можно по этой ссылке.

Данные для регистрации на ВНО

В регистрационной карточке есть поля для выбора предметов ВНО / ГИА. Их нужно заполнить несмотря на отмену ГИА.

Если есть возможность, нужно отпечатать регистрационную карточку, заполнить от руки заявление об участии в тестированиях, приложить копию паспорта и передать руководителю учебного заведения. Если такой возможности нет – достаточно сформированной электронно регистрационной карточки.

Создать регистрационные карточки также просят тех выпускников, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

Что известно о вероятном тесте для поступления в 2022

К слову, в условиях войны Верховная Рада упростила ВНО для школьников. Сейчас запланировано, что ученики будут сдавать мультипредметный онлайн-тест, который будет содержать 60 заданий и продлится 80 минут.

Тест будет содержать задания по украинскому языку, математике и истории Украины. Также есть много пожеланий, чтобы был английский, поэтому, возможно, будет все-таки на выбор: история Украины или английский язык.

Обратите внимание! Решение не является окончательным – возможны изменения. Тестирование, как и всегда, будет проводить Украинский центр оценивания качества образования. МОН разрабатывает процедуру в деталях. Утвердить ее должен Кабмин.

Предварительно проведение тестирования запланировано с 1 по 15 июля, но в зависимости от ситуации в государстве даты могут меняться.

Заметим, что ГИА и ВНО отменяют только на 2022 год из-за невозможности полноценно провести тестирование.

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