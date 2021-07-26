Обычно процедура участия украинских школьников в международных олимпиадах начиналась с определения победителей всеукраинских олимпиад. Однако в прошлом году Всеукраинские Олимпиады не проводили из-за карантина в связи с COVID-19.

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Редактор отдела образования и науки Оксана Онищенко рассказала, что по правилам международных олимпиад, чтобы дети могли принимать в них участие, обязательно должен состояться их Всеукраинский этап и затем отборочный тур. Но год назад МОН решило не проводить Всеукраинских олимпиад.

И все же, руководители команд и учителя взялись решать проблему самостоятельно. Им удалось без Минобразования зарегистрироваться на международную олимпиаду.

Украинские школьники таки смогли принять участие в олимпиадах и привезти награды. Средства на участие нашли у меценатов. Но правительство президентские стипендии победителям не выделит,

– заявила Онищенко.

Ведь в порядке назначения и выплаты премий написано, что "в случае когда IV этап всеукраинских ученических олимпиад не проводился в связи с карантином, вопрос о выплате премий для победителей международных олимпиад не рассматривается".

К слову, украинская команда блестяще выступила на Международной олимпиаде по математике. На соревнования в Санкт-Петербурге прибыли представители 107 стран, в итоге украинцы оказались на 6 месте. В общем, наши школьники заработали три золота, два серебра и одну бронзу.