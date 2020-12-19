Почти 40 школьников, учеников профтехов, студентов и курсантов, победивших в Х Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко, получат президентские стипендии.

Их будут выплачивать ежемесячно в течение года. Об этом говорится в указе Президента Украины.

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Какая сумма стипендии? Размер стипендии для учащихся общеобразовательных школ и учреждений профессионально-технического образования составляет 1420 гривен.

В то же время студенты высших учебных заведений I–II уровня аккредитации будут иметь 1770 гривен ежемесячно, а студенты и курсанты вузов III-IV уровня аккредитации – 2600 гривен.

Имена победителей конкурса Шевченко

Албул Александра (Черноморская гимназия № 1, Одесская область) Александрова Анна (Снигиревская гимназия им. Т. Шевченко, Николаевская область) Боднар Александра (Мукачевская школа № 13, Закарпатская область) Брич Наталья (Сумской государственный университет) Видьменко Татьяна (Национальная академия Службы безопасности Украины) Гафийчук Кристина (Ивано-Франковский национальный медицинский университет) Гусенко Кристина (Харьковский национальный педуниверситет им. Г. Сковороды) Дышкант Юлия (Национальная академия Службы безопасности Украины) Дроник Александра-Мария (Горишнешеровецкая опорная школа, Черновицкая область) Дусик Юлия (школа им. М. Коцюбинского, Винница) Емельяненко Елизавета (Харьковское высшее профессиональное училище сферы услуг) Заремская Юлия (Каменец-Подольский лицей) Иванюк Мелиса (Нижнереметовская школа, Закарпатская область) Карайченцева Валерия (Харьковский кооперативный торгово-экономический колледж) Каширец Анна (лицей № 1 им. Е. Шаблиовского в камне-Каширском, Волынская область) Кириченко Анастасия (гимназия № 283, Киев) Колесник Анастасия (Николаевская гимназии № 2) Коломыс Юлия (Мизоцкая школа-лицей Здолбунива, Ровненская область) Лавочник Соломия (Луцкий учебно-воспитательный комплекс № 22) Курганова Екатерина (Харьковский профессиональный высший колледж искусств) Литвиненко София (Школа гуманитарного труда, Херсонская область) Мадий Марта (Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника) Майорова Ангелина (Николаевский муниципальный коллегиум им. В. Чайки) Марценюк Татьяна (Национальный университет "Острожская академия") Москаленко Татьяна (Кельменецкий лицей) Ниичпорук София (Рафаловская школа, Ровенская область) Новицкая Ольга (Черкасской гимназии № 9 им. А. Луценко) Осьмина Анна (Лисичанский педагогический колледж ЛНУ им. Шевченко) Панна Анастасия (Николаевский колледж культуры и искусств) Пашкевич Татьяна (Шабовская школа Белгород-Днестровского района, Одесская область) Петренко Валерия (Лебединский педагогический колледж имени А. Макаренко, Сумская область) Савец Александр (Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича) Симоненко Дарья (Драбовская гимназия им. С. Васильченко) Скрипкин Михаил (Национальный юридический университет им. Я. Мудрого) Соломка Александр (лингвистическая школа им. Т. Шевченко, Закарпатская область) Удута Николай (Краматорское высшее профессиональное торгово-кулинарное училище) Федоряк Николай (Черновицкое высшее профессиональное училище радиоэлектроники) Чеберяк Вероника (Черкасского коллегиума "Берегиня") Шаровская Александра (Чертковский профессиональный колледж экономики и предпринимательства ЗНУ).

К слову, в Мукачево выпускники школ будут получать денежные вознаграждения за высокие результаты на ВНО и ГИА. Так, в 2021 году 5 школьников за 200 баллов по одному предмету на ВНО смогут получить 50 тысяч гривен. Выплаты также предусмотрены для учителей, чьи ученики получили отличную оценку на тесте – они получат 10 тысяч гривен.