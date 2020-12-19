Участники конкурса Шевченко получат стипендии президента: имена победителей и сумма
Почти 40 школьников, учеников профтехов, студентов и курсантов, победивших в Х Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко, получат президентские стипендии.
Их будут выплачивать ежемесячно в течение года. Об этом говорится в указе Президента Украины.
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Какая сумма стипендии? Размер стипендии для учащихся общеобразовательных школ и учреждений профессионально-технического образования составляет 1420 гривен.
В то же время студенты высших учебных заведений I–II уровня аккредитации будут иметь 1770 гривен ежемесячно, а студенты и курсанты вузов III-IV уровня аккредитации – 2600 гривен.
Имена победителей конкурса Шевченко
- Албул Александра (Черноморская гимназия № 1, Одесская область)
- Александрова Анна (Снигиревская гимназия им. Т. Шевченко, Николаевская область)
- Боднар Александра (Мукачевская школа № 13, Закарпатская область)
- Брич Наталья (Сумской государственный университет)
- Видьменко Татьяна (Национальная академия Службы безопасности Украины)
- Гафийчук Кристина (Ивано-Франковский национальный медицинский университет)
- Гусенко Кристина (Харьковский национальный педуниверситет им. Г. Сковороды)
- Дышкант Юлия (Национальная академия Службы безопасности Украины)
- Дроник Александра-Мария (Горишнешеровецкая опорная школа, Черновицкая область)
- Дусик Юлия (школа им. М. Коцюбинского, Винница)
- Емельяненко Елизавета (Харьковское высшее профессиональное училище сферы услуг)
- Заремская Юлия (Каменец-Подольский лицей)
- Иванюк Мелиса (Нижнереметовская школа, Закарпатская область)
- Карайченцева Валерия (Харьковский кооперативный торгово-экономический колледж)
- Каширец Анна (лицей № 1 им. Е. Шаблиовского в камне-Каширском, Волынская область)
- Кириченко Анастасия (гимназия № 283, Киев)
- Колесник Анастасия (Николаевская гимназии № 2)
- Коломыс Юлия (Мизоцкая школа-лицей Здолбунива, Ровненская область)
- Лавочник Соломия (Луцкий учебно-воспитательный комплекс № 22)
- Курганова Екатерина (Харьковский профессиональный высший колледж искусств)
- Литвиненко София (Школа гуманитарного труда, Херсонская область)
- Мадий Марта (Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника)
- Майорова Ангелина (Николаевский муниципальный коллегиум им. В. Чайки)
- Марценюк Татьяна (Национальный университет "Острожская академия")
- Москаленко Татьяна (Кельменецкий лицей)
- Ниичпорук София (Рафаловская школа, Ровенская область)
- Новицкая Ольга (Черкасской гимназии № 9 им. А. Луценко)
- Осьмина Анна (Лисичанский педагогический колледж ЛНУ им. Шевченко)
- Панна Анастасия (Николаевский колледж культуры и искусств)
- Пашкевич Татьяна (Шабовская школа Белгород-Днестровского района, Одесская область)
- Петренко Валерия (Лебединский педагогический колледж имени А. Макаренко, Сумская область)
- Савец Александр (Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича)
- Симоненко Дарья (Драбовская гимназия им. С. Васильченко)
- Скрипкин Михаил (Национальный юридический университет им. Я. Мудрого)
- Соломка Александр (лингвистическая школа им. Т. Шевченко, Закарпатская область)
- Удута Николай (Краматорское высшее профессиональное торгово-кулинарное училище)
- Федоряк Николай (Черновицкое высшее профессиональное училище радиоэлектроники)
- Чеберяк Вероника (Черкасского коллегиума "Берегиня")
- Шаровская Александра (Чертковский профессиональный колледж экономики и предпринимательства ЗНУ).
К слову, в Мукачево выпускники школ будут получать денежные вознаграждения за высокие результаты на ВНО и ГИА. Так, в 2021 году 5 школьников за 200 баллов по одному предмету на ВНО смогут получить 50 тысяч гривен. Выплаты также предусмотрены для учителей, чьи ученики получили отличную оценку на тесте – они получат 10 тысяч гривен.
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