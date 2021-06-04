По тропинке через заросли: как учеников под Кропивницким возят в сельскую школу – видео

Между селами Устиновского района Кировоградской области жители жалуются на отсутствие дорог. Там или грунтовая дорога, или только остатки асфальта. А школьный автобус, который собирает и возит сельских детей, пробирается через настоящие "джунгли".

Дорогу возле села Ингульское под Кропивницким ложили десятки лет назад, и сейчас на ее месте – сплошные ямы и выбоины. Но по ним местным приходится передвигаться ежедневно, в частности здесь ездит и школьный автобус.

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Автобус собирает и возит в местную школу детей из четырех сел. Учительница Инна Гросул, которая и сама едет на работу школьным автобусом, опубликовала в соцсети пост о состоянии местной дороги.

Помогите, пожалуйста, с дорогой в село Завтурово. Нужно расчистить дорогу от деревьев, ветвей и засыпать ямы на дороге, чтобы был нормальный подвоз школьным автобусом детей с Завтурово в село Ингульское,

– написала она.

На видео видно, что дорога больше напоминает дорогу в зарослях джунглей. И именно по этой тропинке между кустарником пробирается школьный автобус.

Как учеников под Кропивницким через заросли возят в школу: смотрите видео

Местные рассказывают, что эту дорогу строили в советское время, и после этого ее ни разу не ремонтировали капитально.

Ранее в селе был совхоз с несколькими фермами, музыкальной школой, танцевальной площадкой, сельской баней и даже собственной книжной лавкой. Впоследствии все это пришло в упадок, и воронки на дорогах засыпают местные.

"Вопрос этой дороги мы неоднократно поднимали в райадминистрации, нам обещали ее расчистить, но так все и "заглохло". Позволяли даже людям на обочине вырубать деревья на дрова, чтобы они не разрастались", – рассказала бывшая глава сельсовета Любовь Винник.

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Интересно, что бывший глава райдминистрации обращался в управление по поводу ремонта этой дороги. Но там сказали, что к ней отношения не имеют, ведь дороги у них на картах нет. Мол, ее строил совхоз, без документации.

Поэтому пока же у местных жителей остается одно решение проблемы – брать топоры, пилы и бензопилы и самостоятельно расчищать дорогу.

К слову, бывшая министр образования Анна Новосад пересмотрела Бюджетную декларацию на 2022 – 2024 годы и заметила, что там не указаны средства на повышение зарплат учителям, внедрение НУШ на создание президентского университета. Детали – по ссылке.