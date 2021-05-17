Участие в опросе приняли школьники 5 – 11 классов, а также их родители и учителя.
К теме Ученики 5 – 9 классов проводят в сидячем положении 10 часов в сутки: как это влияет на их здоровье
Результаты исследования
Выяснилось, что самые популярные платформы для дистанционного обучения – Zoom и Google classroom. Платформа HUMAN также приобретает популярность.
В то же время снизилось использование сайтов школ, электронной образовательной системы "МийКлас" и Google Диск.
Больше всего заданий ученики получали по следующим предметам:
- математика, в частности алгебра,
- украинский и иностранные языки,
- также больше задают по истории, зарубежной литературе, информатике и более чем в два раза (по сравнению с прошлым годом) – по трудовому обучению.
Добавим, что во время онлайн-уроков ученики преимущественно выполняли упражнения из учебника. Но треть учеников указала на творческие задачи.
На 6% увеличилась доля учащихся, которые своевременно получают объяснения от учителя по всем предметам (это по сравнению с прошлогодним исследованием) и составляет около 33%.
Интересно, что почти 40% учащихся обучаются более 3 часов дистанционно. Половина учеников добросовестно выполняет домашние задания, но каждый пятый – игнорирует учебу.
Увеличились проблемы со связью:
- 37% учителей говорят, что среди их учеников есть те, кто не охвачен дистанционным обучением,
- 29,8% учащихся – имеют проблемы со связью,
- у 8% учащихся – отсутствуют технические средства.
- еще одним препятствием во время онлайн-обучения является расположение учащихся за пределами Киева.
С чем связаны трудности с обучением:
- в основном это связано с несовершенной коммуникацией между учителями и учениками,
- еще 47% родителей считают, что интерес к учебе у детей неуклонно уменьшается,
- около 8% (хотя в прошлом году было 40%) учителей до сих пор не хватает опыта дистанционного обучения.
К слову, пока что школы во всех областях Украины из-за улучшения эпидемической ситуации восстановили обучения для учеников. В каких городах дети перешли с дистанционного на очное обучение – читайте в материале.