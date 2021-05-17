Участие в опросе приняли школьники 5 – 11 классов, а также их родители и учителя.

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Результаты исследования

Выяснилось, что самые популярные платформы для дистанционного обучения – Zoom и Google classroom. Платформа HUMAN также приобретает популярность.

В то же время снизилось использование сайтов школ, электронной образовательной системы "МийКлас" и Google Диск.

Больше всего заданий ученики получали по следующим предметам:

математика, в частности алгебра,

украинский и иностранные языки,

также больше задают по истории, зарубежной литературе, информатике и более чем в два раза (по сравнению с прошлым годом) – по трудовому обучению.

Добавим, что во время онлайн-уроков ученики преимущественно выполняли упражнения из учебника. Но треть учеников указала на творческие задачи.

На 6% увеличилась доля учащихся, которые своевременно получают объяснения от учителя по всем предметам (это по сравнению с прошлогодним исследованием) и составляет около 33%.

Интересно, что почти 40% учащихся обучаются более 3 часов дистанционно. Половина учеников добросовестно выполняет домашние задания, но каждый пятый – игнорирует учебу.

Увеличились проблемы со связью:

37% учителей говорят, что среди их учеников есть те, кто не охвачен дистанционным обучением,

29,8% учащихся – имеют проблемы со связью,

у 8% учащихся – отсутствуют технические средства.

еще одним препятствием во время онлайн-обучения является расположение учащихся за пределами Киева.

С чем связаны трудности с обучением:

в основном это связано с несовершенной коммуникацией между учителями и учениками,

еще 47% родителей считают, что интерес к учебе у детей неуклонно уменьшается,

около 8% (хотя в прошлом году было 40%) учителей до сих пор не хватает опыта дистанционного обучения.

К слову, пока что школы во всех областях Украины из-за улучшения эпидемической ситуации восстановили обучения для учеников. В каких городах дети перешли с дистанционного на очное обучение – читайте в материале.